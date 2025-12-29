Мишустин назначил Степанова врио полпреда в Конституционном суде

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства России Павла Степанова временно исполняющим обязанности полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах РФ, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Российской Федерации на Павла Степанова. Этот пост он будет совмещать с занимаемой должностью директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства", - указано в сообщении.
Ранее полпредом правительства РФ в Конституционном и Верховном судах был Михаил Барщевский. Мишустин ранее подписал распоряжение, согласно которому Барщевский с 26 декабря был освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.
Степанов - кандидат юридических наук. Он окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, трудовой путь начинал в консалтинговых организациях. В 1999 году возглавил правовое управление министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, в 2004 году начал работать в государственно-правовом управлении президента РФ в должности референта.
В 2010 году Степанов был назначен первым заместителем гендиректора по корпоративному управлению ФГУП "РТРС", в 2014 году возглавил компанию "Централ Партнершип". В 2018 году он стал советником, а чуть позже заместителем министра культуры РФ. Через два года Степанов был назначен на должность директора департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства, который позднее был преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.