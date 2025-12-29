Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов

ЖЕНЕВА, 29 дек- РИА Новости. Гуманитарная помощь Украине вошла в пакет из выделенных США Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на 2026 год двух миллиардов долларов, сообщило управление.

Бангладеш, Гватемале, Данный финансовый транш включает в себя помощь 17 странам: десяти африканским, включая Сирию , а также Мьянме Сальвадору , Гондурау и Украине , следует из распространенного УКГВ сообщения.

Финансирование выделено в рамках объявленного УКГВ сбора средств на 2026 год, согласно которому организация нуждается по меньшей мере в 23 миллиарда долларов. При этом УКГВ понизило объем средств, запрашиваемых для помощи Украине, с 2,6 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов после того, как гуманитарный план на 2025 год для Киева был профинансирован менее чем на половину. Согласно Глобальному гуманитарному обзору УКГВ на 2026 год, "это отражает рационализированный ответ, основанный на реализме и серьезности потребностей".

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что США выделили управлению два миллиарда долларов. При этом, как отмечало агентство Ассошиэйтед Пресс, "это лишь малая часть от традиционного гуманитарного финансирования, выделяемого США на программы ООН, в последние годы оно доходило до 17 миллиардов долларов ежегодно".

Американские чиновники заявили агентству, что США хотят увидеть более скоординированное руководство программами гуманитарной помощи ООН.

В 2022 Украина через гумпрограммы ООН получила 4,5 миллиарда долларов, в 2023-м - 3,6 миллиарда, в 2024-м - почти 2,7 миллиарда, а в 2025 объем помощи составил 1,4 миллиарда, следует из статистики на сайте УКГВ.

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше трех миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы.