Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов - РИА Новости, 29.12.2025
23:31 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ssha-2065527214.html
Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов
Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов - РИА Новости, 29.12.2025
Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов
Гуманитарная помощь Украине вошла в пакет из выделенных США Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на 2026 год двух миллиардов долларов,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:31:00+03:00
2025-12-29T23:31:00+03:00
в мире
украина
сша
сирия
оон
украина
сша
сирия
в мире, украина, сша, сирия, оон
В мире, Украина, США, Сирия, ООН
Помощь Украине вошла в пакет из выделенных США ООН двух миллиардов долларов

Гумпомощь Украине вошла в пакет из выделенных США УКГВ ООН $2 млрд

Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 дек- РИА Новости. Гуманитарная помощь Украине вошла в пакет из выделенных США Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на 2026 год двух миллиардов долларов, сообщило управление.
Данный финансовый транш включает в себя помощь 17 странам: десяти африканским, включая Сирию, а также Мьянме, Бангладеш, Гватемале, Сальвадору, Гондурау и Украине, следует из распространенного УКГВ сообщения.
Финансирование выделено в рамках объявленного УКГВ сбора средств на 2026 год, согласно которому организация нуждается по меньшей мере в 23 миллиарда долларов. При этом УКГВ понизило объем средств, запрашиваемых для помощи Украине, с 2,6 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов после того, как гуманитарный план на 2025 год для Киева был профинансирован менее чем на половину. Согласно Глобальному гуманитарному обзору УКГВ на 2026 год, "это отражает рационализированный ответ, основанный на реализме и серьезности потребностей".
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что США выделили управлению два миллиарда долларов. При этом, как отмечало агентство Ассошиэйтед Пресс, "это лишь малая часть от традиционного гуманитарного финансирования, выделяемого США на программы ООН, в последние годы оно доходило до 17 миллиардов долларов ежегодно".
Американские чиновники заявили агентству, что США хотят увидеть более скоординированное руководство программами гуманитарной помощи ООН.
В 2022 Украина через гумпрограммы ООН получила 4,5 миллиарда долларов, в 2023-м - 3,6 миллиарда, в 2024-м - почти 2,7 миллиарда, а в 2025 объем помощи составил 1,4 миллиарда, следует из статистики на сайте УКГВ.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше трех миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
В миреУкраинаСШАСирияООН
 
 
