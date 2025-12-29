Рейтинг@Mail.ru
В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 29.12.2025
В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации
В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации - РИА Новости, 29.12.2025
В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации
Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на отчаяние и панику Киева и, очевидно, является актом эскалации... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
эрл расмуссен
сергей лавров
владимир зеленский
россия
сша
киев
В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации

Расмуссен: атака на резиденцию Путина говорит об отчаянии и панике Киева

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на отчаяние и панику Киева и, очевидно, является актом эскалации конфликта, поделился мнением с РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
Вчера, 18:15
"Этот акт явно продиктован отчаянием и паникой со стороны Киева", - сказал Расмуссен в понедельник.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны киевского режима, несомненно, являются шагом к эскалации и очень плохой новостью.
Расмуссен также выразил уверенность, что террористическая атака неспроста была произведена вскоре после воскресных переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Возможно, Зеленский остался неудовлетворен итогами встречи с Трампом", - допустил он.
Эксперт также предупредил, что Киев и его союзники играют в опасную игру, которая может привести к полному уничтожению Украины.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевЭрл РасмуссенСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
