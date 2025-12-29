В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на отчаяние и панику Киева и, очевидно, является актом эскалации конфликта, поделился мнением с РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.