В США назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина актом эскалации

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина указывает на отчаяние и панику Киева и, очевидно, является актом эскалации конфликта, поделился мнением с РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
"Этот акт явно продиктован отчаянием и паникой со стороны Киева", - сказал Расмуссен в понедельник.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны киевского режима, несомненно, являются шагом к эскалации и очень плохой новостью.
Расмуссен также выразил уверенность, что террористическая атака неспроста была произведена вскоре после воскресных переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Возможно, Зеленский остался неудовлетворен итогами встречи с Трампом", - допустил он.