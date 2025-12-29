США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы на прошлой неделе на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.
При этом Трамп не пояснил, о каком именно предприятии шла речь и где оно находится в Венесуэле.
Как отмечает телеканал CNN, неназванный представитель американской администрации, комментируя слова Трампа, уточнил, что речь шла об объекте наркокартелей, однако не привел никаких дополнительных сведений о возможном ударе.
Заявление Трампа стало очередным шагом в серии действий Вашингтона, направленных на усиление давления на Венесуэлу и непосредственно на президента страны Николаса Мадуро, включая захваты танкеров с венесуэльской нефтью, а также на фоне беспрецедентной военной активности США вблизи границ Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
