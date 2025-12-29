Рейтинг@Mail.ru
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ssha-2065505158.html
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп - РИА Новости, 29.12.2025
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы на прошлой неделе на фоне продолжающейся... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:54:00+03:00
2025-12-29T19:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065244640.html
https://ria.ru/20251224/tanker-2064229712.html
https://ria.ru/20251227/tramp-2065009233.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, nbc
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, NBC
США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп

Трамп заявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы на прошлой неделе на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.
"У них (Венесуэлы - ред.) есть крупный завод, или крупное предприятие, откуда поступают корабли. Две ночи назад мы его уничтожили. Мы нанесли им очень сильный удар", - сказал Трамп в интервью радиоведущему и спонсору Республиканской партии Джону Катсиматидису.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
Вчера, 08:00
При этом Трамп не пояснил, о каком именно предприятии шла речь и где оно находится в Венесуэле.
Как отмечает телеканал CNN, неназванный представитель американской администрации, комментируя слова Трампа, уточнил, что речь шла об объекте наркокартелей, однако не привел никаких дополнительных сведений о возможном ударе.
Заявление Трампа стало очередным шагом в серии действий Вашингтона, направленных на усиление давления на Венесуэлу и непосредственно на президента страны Николаса Мадуро, включая захваты танкеров с венесуэльской нефтью, а также на фоне беспрецедентной военной активности США вблизи границ Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Корабль береговой охраны США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
США хотят захватить еще один танкер, связанный с Венесуэлой, пишут СМИ
24 декабря, 04:48
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В РАН объяснили, зачем Трамп давит на Венесуэлу
27 декабря, 02:57
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала