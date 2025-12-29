США уничтожили крупный объект в Венесуэле, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы на прошлой неделе на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.

"У них ( Венесуэлы - ред.) есть крупный завод, или крупное предприятие, откуда поступают корабли. Две ночи назад мы его уничтожили. Мы нанесли им очень сильный удар", - сказал Трамп в интервью радиоведущему и спонсору Республиканской партии Джону Катсиматидису.

При этом Трамп не пояснил, о каком именно предприятии шла речь и где оно находится в Венесуэле.

Как отмечает телеканал CNN, неназванный представитель американской администрации, комментируя слова Трампа, уточнил, что речь шла об объекте наркокартелей, однако не привел никаких дополнительных сведений о возможном ударе.

Заявление Трампа стало очередным шагом в серии действий Вашингтона , направленных на усиление давления на Венесуэлу и непосредственно на президента страны Николаса Мадуро , включая захваты танкеров с венесуэльской нефтью, а также на фоне беспрецедентной военной активности США вблизи границ Венесуэлы.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна

Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки