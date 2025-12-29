https://ria.ru/20251229/ssha-2065494775.html
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ
Американский госдепартамент и ООН в понедельник подписали соглашение о реформировании гуманитарных программ организации с участием США, заявил госсекретарь... РИА Новости, 29.12.2025
Рубио: США и ООН подписали соглашение о реформировании гуманитарных программ