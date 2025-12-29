Рейтинг@Mail.ru
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ssha-2065494775.html
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ - РИА Новости, 29.12.2025
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ
Американский госдепартамент и ООН в понедельник подписали соглашение о реформировании гуманитарных программ организации с участием США, заявил госсекретарь... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:00:00+03:00
2025-12-29T19:00:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
https://ria.ru/20251228/tramp-2065206633.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, оон
В мире, США, Марко Рубио, ООН
США и ООН подписали соглашение о реформе гуманитарных программ

Рубио: США и ООН подписали соглашение о реформировании гуманитарных программ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Американский госдепартамент и ООН в понедельник подписали соглашение о реформировании гуманитарных программ организации с участием США, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
"Сегодня госдепартамент и ООН подписали соглашение, которое радикально реформирует то, как Соединенные Штаты планируют, финансируют и контролируют гуманитарные программы ООН, обеспечивая больше спасенных жизней при меньших расходах американских налогоплательщиков", - написал Рубио в соцсети X.
По его словам, новая модель предполагает более справедливое распределение финансовой нагрузки между развитыми странами, а также обязывает ООН урезать расходы, устранять дублирование функций и внедрять более строгие механизмы отчетности и контроля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности
28 декабря, 17:53
 
В миреСШАМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала