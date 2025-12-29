Конгрессвумен Грин обвинила главные партии в США в росте госдолга и войнах

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в понедельник Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в понедельник обвинила Республиканскую и Демократическую партии США в росте госдолга страны, мировых конфликтах и обесценивании доллара.

"Обе партии виноваты в госдолге почти в 40 триллионов долларов, непрекращающихся иностранных войнах и иностранной помощи, которая ничего не дает американцам, нелепой девальвации нашего доллара и несправедливом всеобъемлющем кризисе доступности для трудолюбивых американцев", - написала Грин в соцсети X.

Так она объяснила рост числа американцев, особенно среди молодежи, не относящих себя ни к одной из двух основных партий.

"Обе партии просто тыкают пальцами друг в друга и строят свои кампании на неудачах другой стороны, не имея реальных решений реальных проблем, от которых страдают американцы", - добавила конгрессвумен.

Более того, Грин призвала американцев вести себя как покупатель, требующий отличных результатов от политиков, а не "быть благодарными за крохи".

"Независимые избиратели могут быть теми, кто добивается перемен, руководствуясь принципом "заслужи мой голос", вместо того чтобы отдавать голоса на основе все той же старой неблагодарной двухпартийной системы", - заключила она.