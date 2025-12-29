Рейтинг@Mail.ru
США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
11:52 29.12.2025
США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ
США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ
США пока выделили ООН лишь 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи, что гораздо меньше обычно выделяемых страной объемов, передает агентство... РИА Новости, 29.12.2025
2025
США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ

AP: США выделили ООН лишь 2 млрд долларов на гумпомощь

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США пока выделили ООН лишь 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи, что гораздо меньше обычно выделяемых страной объемов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Власти США в понедельник объявили об обязательстве выплатить 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи ООН… Это лишь малая часть от традиционного гуманитарного финансирования, выделяемого США на программы ООН, в последние годы оно доходило до 17 миллиардов долларов ежегодно", - пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп заявил, что США подменяют ООН из-за ее беспомощности
28 декабря, 17:53
Американские чиновники заявили агентству, что США хотят увидеть более скоординированное руководство программами гуманитарной помощи ООН.
Как заверяют американские чиновники, на которые ссылается AP, выделенные 2 миллиарда - это лишь первые отчисления США на финансирование, в котором нуждается Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и, по совместительству, крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.
Финансирование гуманитарных программ в 2025 году стало самым низким за десятилетие, это привело к тому, что миллионы людей остались без продовольственной и медицинской помощи, сообщило ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Генсек ООН признался, что не хочет спорить с Трампом
3 декабря, 18:30
 
