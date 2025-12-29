США выделили ООН лишь два миллиарда долларов на гумпомощь, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. США пока выделили ООН лишь 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи, что гораздо меньше обычно выделяемых страной объемов, передает агентство США пока выделили ООН лишь 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи, что гораздо меньше обычно выделяемых страной объемов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

"Власти США в понедельник объявили об обязательстве выплатить 2 миллиарда долларов на цели гуманитарной помощи ООН … Это лишь малая часть от традиционного гуманитарного финансирования, выделяемого США на программы ООН, в последние годы оно доходило до 17 миллиардов долларов ежегодно", - пишет агентство.

Американские чиновники заявили агентству, что США хотят увидеть более скоординированное руководство программами гуманитарной помощи ООН.

Как заверяют американские чиновники, на которые ссылается AP, выделенные 2 миллиарда - это лишь первые отчисления США на финансирование, в котором нуждается Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и, по совместительству, крупнейшим должником - США, которые должны ей уже свыше 3 миллиардов долларов. На этом фоне проходят сокращения персонала ООН, урезаются гумпрограммы. "Затянули пояса" и в самой штаб-квартире: повысили цены в столовых, некоторые и вовсе закрыли.