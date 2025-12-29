Рейтинг@Mail.ru
В США нашли способ бороться с политикой DEI в компаниях, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
05:42 29.12.2025
В США нашли способ бороться с политикой DEI в компаниях, пишут СМИ
Власти США нашли способ бороться с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в компаниях через закон об обмане государства подрядчиками, пишет... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
сша
https://ria.ru/20250419/ssha-2012221865.html
https://ria.ru/20250215/minobrnauki-1999522926.html
сша
2025
В США нашли способ бороться с политикой DEI в компаниях, пишут СМИ

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти США нашли способ бороться с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в компаниях через закон об обмане государства подрядчиками, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа начала расследования использования инициатив по обеспечению разнообразия при найме и продвижении по службе в крупных американских компаниях, основанные на новаторском применении федерального закона, призванного наказывать предприятия, обманывающие правительство", - говорится в статье.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Власти США отменили свыше 400 грантов на инклюзивность
19 апреля, 04:59
Как отмечается, расследования проводятся в рамках закона, который традиционно используется для преследования подрядчиков, завышающих стоимость оказанных услуг или выставляющих правительству счета за работу, которая никогда не выполнялась.
Теперь же, подчеркивает газета, американский минюст трактует закон так, что использование подрядчиками DEI фактически является мошенничеством в отношении государства, что дает ему право на возмещение средств, потраченных, по мнению властей, нецелесообразно.
По данным газеты, фигурантами расследования, среди прочих, стали телекоммуникационная компания Verizon и материнская компания Google Alphabet, однако полный список компаний газете неизвестен.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Минобрнауки США аннулировало 70 грантов, связанных с политикой DEI
