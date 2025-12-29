Рейтинг@Mail.ru
США охотятся на зомби из Венесуэлы
08:00 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
США охотятся на зомби из Венесуэлы
Сергей Савчук
Сергей Савчук
США охотятся на зомби из Венесуэлы

Сергей Савчук
Сергей Савчук
Продолжается странная блокада побережья Венесуэлы, когда на выходе из ее территориальных вод огромная морская группировка под звездно-полосатым флагом останавливает и арестовывает нефтеналивные танкеры. Это для нас Южная Америка где-то далеко на обратной поверхности глобуса, а для Соединенных Штатов — это близкий сосед и вопрос первостатейной важности. В этой связи неизвестные умы в Вашингтоне решили отделить мух от котлет, в смысле — четко разделять свою борьбу против российского и иранского нефтяного экспорта и против венесуэльского.
С недавних пор, как утверждают заокеанские источники, все суда, вовлеченные в вывоз нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы, носят почти официальное название: "зомби-танкеры". Применительно к России и Ирану будет и далее использоваться определение "теневой флот".
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
1 декабря, 08:00
1 декабря, 08:00
Суда с венесуэльской нефтью, пытающиеся прорвать американскую блокаду, получили такой слегка жутковатый ярлык по той причине, что они пытаются мимикрировать под находящиеся в стадии ремонта, частичной разборки или как следующие на утилизацию. Соответственно, для убедительности, чтобы обмануть курсирующих американских рейдеров, эти суда приводят в состояние, больше подходящее для съемок второй части фантастического фильма "Остров ржавого генерала". Американцы были немало удивлены, когда через некоторое время после введения блокады в море потянулись вереницы хромающих, дребезжащих обшивкой, дымящих и скрипящих инвалидов.
Как пишут официальные источники в США, "зомби-флот" Венесуэлы может насчитывать до 1,5 тысячи судов, из которых активно используется около 400, но еще не вечер. Даже в текущих условиях сквозь заслон из американских боевых кораблей, самолетов и приданных им средств умудряется просачиваться до 900 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, львиная доля которых дальше уходит в Китай. Владельцы и капитаны наливных танкеров, вовлеченные в эти геополитические кошки-мышки, перепрограммируют, а то и вовсе выключают транспондеры либо вообще используют чужие идентификационные данные, чтобы обмануть автоматические трекеры. Этому сильно помогает тот факт, что и Венесуэла, и группировка кораблей США активно глушат сигналы GPS в данном секторе Карибского моря.
Нужно отметить, что на все перечисленные хитрости и уловки владельцы венесуэльских и ходящих под нейтральными флагами танкеров вынуждены идти по той причине, что США занимаются фактически морским разбоем. Ни одна международная организация не выдавала Штатам мандат на блокаду морского побережья Венесуэлы — и уж тем более вне любых правовых норм лежат американские методы, когда в международных водах перехватываются с помощью вертолетных десантов "наливники", перевозящие нефть в рамках коммерческих контрактов.
Вашингтону предлагают обменять Украину на Венесуэлу
21 мая 2019, 08:00
21 мая 2019, 08:00
Однако даже при минимальном приближении вся эта широко распиаренная блокада выглядит очень странно.
Как водится, определимся со шкалой размерности, чтобы понимать масштаб происходящего без влияния крикливых новостных заголовков.
После подписания Дональдом Трампом указа о введении блокады в отношении экспорта венесуэльской нефти в регион была переброшена солидная боевая группировка. В ее составе авианосец, крейсер, шесть эсминцев, универсальные и десантно-вертолетные корабли, 134 самолета, включая 22 истребителя, противолодочные и самолеты радиолокационной борьбы, а также тяжелые БПЛА-разведчики. Около Венесуэлы сосредоточен флот, потенциально способный навести в Карибском море переполох, а при желании и критически потрепать флот любой из стран региона. Но он, пожирая тонны топлива, воды, еды, электричества, расходуя колоссальные ресурсы спутниковой и прочих разведок, за все время задержал какое-то смешное количество подсанкционных судов.
По официальным данным, указанная группировка на текущий момент захватила три танкера, чем Дональд Трамп не преминул похвастаться, заявив, что суда они арестовывают, а нефть забирают себе. При этом, как пишут американские источники, помимо взятых на абордаж, еще некоторое количество судов было перехвачено — их вынудили отвернуть с курса по направлению к портам Венесуэлы. Там же мы узнали, что в сутки сквозь сито ВМФ США успешно проскакивает порядка 900 тысяч баррелей нефти, что в пересчете составляет 123 тысячи тонн.
Согласно принятой международной классификации наливные танкеры разделяются по размерам (дедвейту): класс MR — до 44,9 тысячи тонн, LR1 — до 79,9 тысячи, LR2 — до 159,9 тысячи, VLCC — до 320 тысяч тонн. И замыкают таблицу гиганты ULCC, способные перевозить свыше 320 тысяч тонн нефти.
Так вот, американская армада сподобилась задержать три крупных танкера, среди которых, например, танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу в балласте (пустым), и танкер Centuries. Последний, по открытым данным, заходил в венесуэльский порт, где взял на борт 1,8 миллиона баррелей нефти (245 тысяч тонн). Тонкость в том, что Centuries не входит в санкционные списки США и задерживать его в принципе не должны были.
При текущей динамике задержаний режим Мадуро точно не рухнет, как не будет свергнуто и правительство Кубы, сильно зависимое от поставок из Венесуэлы.
Даже если вся перехваченная нефть куплена китайскими компаниями, для Поднебесной это не более, чем досадная мелочь, так как крупнейшими поставщиками нефти в Китай являются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Иран и Оман. Это даже не повод для объявления нового раунда торговой войны.
Таким образом, все происходящее в Карибском море очень странно и похоже то ли на дымовую завесу для отвлечения внимания, то ли на прелюдию некого более масштабного замысла. Потому что если это на самом деле борьба с "зомби", то последние явно побеждают.
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
31 января 2020, 08:00
31 января 2020, 08:00
 
