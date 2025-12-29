https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065496732.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2025 - РИА Новости, 29.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.12.2025
инфографика
луганская народная республика
украина
россия
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 декабря 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Диброву в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других бронемашин, 1 634 реактивные системы залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 50 291 единица автомобильной техники.