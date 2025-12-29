МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВС РФ освободили населенные пункты Диброва в ДНР, Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской области, сообщили в понедельник в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 360 военнослужащих, ПВО РФ сбила две ракеты "Гром" и 140 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники.

Переговоры Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским, переговоры длились более 2,5 часов, а разговор европейских лидеров с Трампом и Зеленским длился более часа.

На совместной конференции по итогам переговоров Трамп и Зеленский заявили, что в рабочую группу Вашингтона по Украине войдут Марко Рубио, Стив Уиткофф и Пит Хегсет, а Киева - Рустем Умеров, Сергей Кислица и Андрей Гнатов.

Президент США сообщил, что территориальный вопрос в украинском конфликте все еще не решен. При этом он считает, что обе стороны конфликта сейчас ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.

Трамп заявил, что в результате переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования конфликта на Украине.

На этом фоне руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщил, что порядка 80% населения Украины считают дипломатию и переговоры реальным путем к завершению конфликта.

Совещание с верховным главнокомандующим

Президент РФ Владимир Путин в понедельник собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции, на котором было предложено обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения.

ВС РФ в декабре освободили более 700 квадратных километров в зоне СВО, а всего в этом году под контроль российской армии перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, Вооруженные силы России успешно продвигаются вглубь обороны противника в зоне СВО, в связи с чем освобождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании доложил президенту России, что все идет по плану, очень динамично и с опережением темпов.

Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев заявил, что группировка планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия уверенно двигается вперед, в то время как украинская армия отступает везде, по всей линии боевого соприкосновения.

Под конец совещания Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, находящихся на линии фронта в зоне СВО, и указал, что они выполняют боевые задачи на благо России.

Новости с ЛБС

ВСУ перебросили с донецкого направления в Сумскую область батальон теробороны, печально известный массовым дезертирством, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Контратака двух штурмовых групп ВСУ отражена в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Действия артиллерийских расчетов группировки "Восток" сорвали подготовку контратаки и лишили противника возможности наращивать усилия к западу от Гуляйполя в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Военнослужащие российской армии взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ отправило в Купянск сняться в "фотосессии-доказательстве" их присутствия, о чем рассказал на видео Минобороны РФ один из пленных Сергей Гусар.

Подлость ВСУ

ВСУ используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко.

Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.

Четыре мирных жителя Запорожской области ранены за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Операторы дронов ВСУ по ночам занимались мародерством, вплоть до снятия полов в домах местных жителей Красноармейска, рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.

Боевики ВСУ нередко находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали самоходную гаубицу во дворах жилых домов, рассказал РИА Новости беженец Евгений.

Неотвратимость наказания

Апелляционный военный суд признал законным приговор в 17 лет колонии жителю Крыма Сергею Кучеренко за п одгот овку подрыва вертолета Ка-27 на военном аэродроме по заданию кураторов с Украины, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Шесть человек в Приморье в течение года привлечены к ответственности по статье "Диверсия" за работу по заданиям украинских спецслужб, более десяти человек осуждены по террористическим статьям, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края