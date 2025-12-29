https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065278598.html
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области
Контратака двух штурмовых групп ВСУ отражена в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.12.2025
