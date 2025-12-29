Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области
06:43 29.12.2025
﻿ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области
﻿ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.12.2025
﻿ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
﻿ВС России сорвали контратаку ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС России отразили контратаку ВСУ в Сумской области

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Контратака двух штурмовых групп ВСУ отражена в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник силами двух штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка предпринял попытку контратаки в районе Андреевки (Сумской области - ред.). Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой. Комплексным огневым поражением атака сорвана", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
