ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными", — сказал собеседник агентства.