Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 29.12.2025 (обновлено: 07:15 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065278467.html
ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении
ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении
Украина потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:41:00+03:00
2025-12-29T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
харьковская область
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_34bb9dc968fcd98641459d59274317ac.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8dc53ea9cfabfdcccb3d9225c8f3b6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, харьковская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Харьковская область, Украина, Россия
ВСУ потеряли штурмовую группу на Харьковском направлении

РИА Новости: ВСУ потеряли целую штурмовую группу у Лимана

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21)
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украина потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады теробороны, успеха не имел. В результате неудачной атаки потерял 50 процентов штурмовой группы убитыми и 50 процентов ранеными", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00

Об освобождении Лимана в Харьковской области объявило Минобороны 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.

Силовики добавили, что российские военные также сорвали контратаку ВСУ врайоне Андреевки в Сумской области. При этом Киев направил в регион 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны, в котором происходят массовые дезертирства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская областьХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала