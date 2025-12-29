https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065272628.html
БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя
Расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
т-64
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки западнее населённого пункта Гуляйполе Запорожской области
расчётами войск беспилотных систем была выявлена замаскированная в лесополосах бронетехника ВСУ
, задействованная для переброски резервов в район боевых действий.
"После передачи координат расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" нанесли точные удары по выявленным целям. В результате уничтожены бронетранспортёр М113 и танк Т-64 ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" поразили боевые бронированные машины противника, использовавшиеся для переброски резервов и обеспечения манёвра подразделений ВСУ.
"Уничтожение бронетехники сорвало попытки противника нарастить силы и укрепить оборону западнее Гуляйполя", - заключили в МО РФ
