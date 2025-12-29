БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" уничтожили бронетехнику ВСУ к западу от Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"После передачи координат расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" нанесли точные удары по выявленным целям. В результате уничтожены бронетранспортёр М113 и танк Т-64 ВСУ", - говорится в сообщении.