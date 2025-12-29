https://ria.ru/20251229/spektakl-2065469655.html
Владимир Машков представит спектакль "№13" в новом прочтении
Владимир Машков представит спектакль "№13" в новом прочтении
Московский театр Олега Табакова подготовил новую постановку спектакля "№13", режиссером выступил народный артист РФ Владимир Машков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский театр Олега Табакова подготовил новую постановку спектакля "№13", режиссером выступил народный артист РФ Владимир Машков, сообщает пресс-служба театра.
Впервые Машков поставил этот спектакль в 2001 году на Исторической сцене Московского художественного театра. В этом сезоне политический детектив-фарс возвращается в новой версии "ТОТ самый №13" (16+), где "ТОТ" – сокращение от Театра Олега Табакова.
"Когда художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова стал Олег Павлович Табаков, именно со спектакля "№13" началась новейшая история этого театра. Потом на протяжении 25 лет эта постановка шла чуть ли не в каждом городе нашей страны. В год, когда мы отпраздновали юбилей Олега Павловича – нашего небесного художественного руководителя, мы решили поставить этот спектакль на сцене Театра Олега Табакова. Я знаю, как он любил этот спектакль и не пропускал ни одного показа. В память о нем мы делаем третью версию", - привели в пресс-службе слова Машкова.