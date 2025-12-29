Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 29.12.2025 (обновлено: 18:22 29.12.2025)
Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО
Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне спецоперации доложили о продвижении российских войск. РИА Новости, 29.12.2025
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донбасс, Северск, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Валерий Герасимов, Безопасность, Красный Лиман, Запорожье

Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне спецоперации доложили о продвижении российских войск.
Президент предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что подразделения ВСУ отступают везде.
«
"Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Владимир Путин
президент России
Глава государства подчеркнул, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке создают условия для дальнейшего продвижения. Он также поручил продолжить в 2026 году создание зоны безопасности вдоль приграничья.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
Кроме того, Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил их с наступающим Новым годом.
«
"Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Владимир Путин
президент России
Начальник Генштаба Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил, что ВС России ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО:
«
"Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России

Другие заявления Герасимова

  • Вооруженные силы освободили более 700 квадратных километров в декабре.
«
"Что является самым высоким показателем продвижения за месяц, за весь уходящий год".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
  • Всего в 2025-м под контроль ВС России перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.
  • ВСУ наступательных действий не предпринимают, сосредоточили усилия на укреплении обороны.
  • Завершено освобождение Богуславки и Дибровы, продолжается взятие Константиновки, бойцы активно продвигаются в Красном Лимане.
  • Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области.
  • "Запад" продолжает разгром группировки ВСУ восточнее Купянска.
«

"Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу (реки Оскол. — Прим. ред.), сокращена более чем в два раза".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
  • Группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на обширном фронте.
  • "Север" продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.
  • Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится в соответствии с замыслом.
  • ВСУ пытаются замедлить темпы наступления российских военных проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов.
  • Армия КНДР оказала большую помощь в разминировании районов Курской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В США сообщили Зеленскому плохие новости о происходящем в зоне СВО
24 декабря, 07:52

Доклады командующих группировками войск

  • Российской армии осталось менее 20 километров до Сум.
  • Полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.
  • "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале.
  • "Юг" продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки, военные контролируют до 45 процентов города.
  • Соединения "Днепра" находятся в 15 километрах от южной окраины города Запорожья. Освобождено Лукьяновское, завершается взятие Приморского.
  • Российские военные зашли в Красный Лиман с нескольких направлений, ведутся бои в городских кварталах.
Министр обороны Андрей Белоусов, со своей стороны, подчеркнул, что в зоне СВО все идет по плану и с опережением темпов. Он также отметил, что ВС России достигли в декабре максимальных темпов освобождения за весь год.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
