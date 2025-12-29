Путину доложили о продвижении российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимиру Путину на совещании по ситуации в зоне спецоперации доложили о продвижении российских войск.
Президент предложил обсудить состояние дел на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что подразделения ВСУ отступают везде.
«
"Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой".
Глава государства подчеркнул, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке создают условия для дальнейшего продвижения. Он также поручил продолжить в 2026 году создание зоны безопасности вдоль приграничья.
Кроме того, Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил их с наступающим Новым годом.
«
"Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России".
Начальник Генштаба Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил, что ВС России ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО:
«
"Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны".
Другие заявления Герасимова
- Вооруженные силы освободили более 700 квадратных километров в декабре.
«
"Что является самым высоким показателем продвижения за месяц, за весь уходящий год".
- Всего в 2025-м под контроль ВС России перешло 6460 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.
- ВСУ наступательных действий не предпринимают, сосредоточили усилия на укреплении обороны.
- Завершено освобождение Богуславки и Дибровы, продолжается взятие Константиновки, бойцы активно продвигаются в Красном Лимане.
- Группировка войск "Восток" развивает наступление в Запорожской области.
- "Запад" продолжает разгром группировки ВСУ восточнее Купянска.
«
"Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу (реки Оскол. — Прим. ред.), сокращена более чем в два раза".
- Группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на обширном фронте.
- "Север" продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.
- Выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжится в соответствии с замыслом.
- ВСУ пытаются замедлить темпы наступления российских военных проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов.
- Армия КНДР оказала большую помощь в разминировании районов Курской области.
Доклады командующих группировками войск
- Российской армии осталось менее 20 километров до Сум.
- Полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.
- "Запад" планирует завершить ликвидацию окруженных восточнее Купянска формирований ВСУ в январе-феврале.
- "Юг" продолжает зачистку северо-восточных окраин Константиновки, военные контролируют до 45 процентов города.
- Соединения "Днепра" находятся в 15 километрах от южной окраины города Запорожья. Освобождено Лукьяновское, завершается взятие Приморского.
- Российские военные зашли в Красный Лиман с нескольких направлений, ведутся бои в городских кварталах.
Министр обороны Андрей Белоусов, со своей стороны, подчеркнул, что в зоне СВО все идет по плану и с опережением темпов. Он также отметил, что ВС России достигли в декабре максимальных темпов освобождения за весь год.
