В Италии одобрили указ о продлении помощи Украине в 2026 год, пишут СМИ

РИМ, 29 дек - РИА Новости. Совет министров Украины на заседании в понедельник одобрил указ о продолжении помощи Украине в 2026 году, сообщила газета Sole24Ore со ссылкой на заявление руководства правительства.
Документ предусматривает "срочные меры по продлению разрешения на передачу военной техники, материалов и оборудования органам власти Украины", пишет издание.
Принятие документа стало компромиссом участников правящей коалиции, где партия "Лига" требовала смягчений его положений в том, что касается упоминания отправки вооружений и текущих переговоров под эгидой США. Противодействие "Лиги" принятию декрета заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрения на последнее заседание в этом году.
Как писала в этой связи газета Messaggero, "Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава Минтранса Маттео Сальвини добились того, что текст указа "содержал четкую отсылку к мирным переговорам под руководством США и к помощи гражданскому населению". В то же время, отмечало издание, "нет никаких сомнений в том, что Италия не только отправит Украине оружие, танки и боеприпасы, но и гуманитарную, материально-техническую и энергетическую помощь". В результате переговоров в тексте стало говориться о "приоритете, который будет отдан гражданской помощи и "оборонительному" вооружению".
Как передавала накануне газета Repubblica, из названия указа пропало слово "военной" в качестве упоминания характера предоставляемой помощи. Речь идет о "передаче средств, материалов и оборудования властям и населению Украины", тогда как в предыдущих документах прямо упоминались "военные материалы и оборудование". Новым элементом стала формулировка о приоритете помощи: "логистической, медицинской, гражданского назначения, а также предназначенной для защиты от воздушных, ракетных, беспилотных и кибератак".
Repubblica отмечает, что именно этот пункт стал результатом напряженных переговоров внутри правительства. "Лига" настаивала на закреплении в документе приоритета гражданской помощи, тогда как министр обороны Гуидо Крозетто и влиятельный секретарь Совет министров Джованбаттиста Фаццолари говорили о стратегической важность военной поддержки Киева.
