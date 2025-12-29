В Италии одобрили указ о продлении помощи Украине в 2026 год, пишут СМИ

Как передавала накануне газета Repubblica, из названия указа пропало слово "военной" в качестве упоминания характера предоставляемой помощи. Речь идет о "передаче средств, материалов и оборудования властям и населению Украины", тогда как в предыдущих документах прямо упоминались "военные материалы и оборудование". Новым элементом стала формулировка о приоритете помощи: "логистической, медицинской, гражданского назначения, а также предназначенной для защиты от воздушных, ракетных, беспилотных и кибератак".