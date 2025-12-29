В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов

МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал проект документа о развитии на пространстве СНГ производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщил в интервью РИА Новости генсек Содружества Сергей Лебедев.
"В настоящее время на экспертном уровне идет согласование документа в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности, разработанного нашей базовой организацией "Курчатовский институт". Уверены, что его принятие внесет вклад в общие усилия по достижению технологического суверенитета", - сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что промышленность является важнейшей составляющей экономики любого государства. "В настоящее время основные усилия стран Содружества в этой сфере нацелены на реализацию концепции развития промышленной кооперации государств СНГ, принятой в 2023 году. При Совете по промышленной политике государств-участников СНГ создана и в прошлом году приступила к решению своих задач рабочая группа по развитию промышленной кооперации. Кроме того, принят перечень приоритетных отраслей промышленности и направлений сотрудничества по промышленной кооперации на основе национальных стратегий промышленного развития", - отметил Лебедев.
По его словам, важным событием в деле укрепления промкооперации в СНГ стало подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, которое нацелено на содействие развитию промышленного производства, обеспечению его техникой и оборудованием в соответствии с новыми технологическими решениями. "В этом же ряду стоит соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения, поскольку значительная доля внешней и внутренней торговли стран СНГ обеспечивается морским и речным транспортом", - продолжил генсек.
Он также напомнил о таком стратегическом документе, как концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности. "Ее практическая реализация позволит объединить усилия стран в технологическом обновлении, расширении ассортимента, увеличении объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и высококачественной продукции", - подчеркнул Лебедев.
