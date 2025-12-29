Рейтинг@Mail.ru
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов - РИА Новости, 29.12.2025
08:42 29.12.2025
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов - РИА Новости, 29.12.2025
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал проект документа о развитии на пространстве СНГ производства перспективных материалов... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:42:00+03:00
2025-12-29T08:42:00+03:00
экономика, сергей лебедев, снг, курчатовский институт, содружество
Экономика, Сергей Лебедев, СНГ, Курчатовский институт, Содружество
В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов

Лебедев: в СНГ разработают документ о производстве перспективных материалов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Архивное фото
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" разработал проект документа о развитии на пространстве СНГ производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщил в интервью РИА Новости генсек Содружества Сергей Лебедев.
"В настоящее время на экспертном уровне идет согласование документа в области производства перспективных материалов для высокотехнологичных отраслей промышленности, разработанного нашей базовой организацией "Курчатовский институт". Уверены, что его принятие внесет вклад в общие усилия по достижению технологического суверенитета", - сказал Лебедев.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
25 декабря, 07:27
Он подчеркнул, что промышленность является важнейшей составляющей экономики любого государства. "В настоящее время основные усилия стран Содружества в этой сфере нацелены на реализацию концепции развития промышленной кооперации государств СНГ, принятой в 2023 году. При Совете по промышленной политике государств-участников СНГ создана и в прошлом году приступила к решению своих задач рабочая группа по развитию промышленной кооперации. Кроме того, принят перечень приоритетных отраслей промышленности и направлений сотрудничества по промышленной кооперации на основе национальных стратегий промышленного развития", - отметил Лебедев.
По его словам, важным событием в деле укрепления промкооперации в СНГ стало подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, которое нацелено на содействие развитию промышленного производства, обеспечению его техникой и оборудованием в соответствии с новыми технологическими решениями. "В этом же ряду стоит соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения, поскольку значительная доля внешней и внутренней торговли стран СНГ обеспечивается морским и речным транспортом", - продолжил генсек.
Он также напомнил о таком стратегическом документе, как концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности. "Ее практическая реализация позволит объединить усилия стран в технологическом обновлении, расширении ассортимента, увеличении объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и высококачественной продукции", - подчеркнул Лебедев.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лидеры стран СНГ подчеркнули важность наращивания взаимной торговли
22 декабря, 15:54
 
ЭкономикаСергей ЛебедевСНГКурчатовский институтСодружество
 
 
