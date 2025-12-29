В СНГ разработали документ о развитии производства перспективных материалов

По его словам, важным событием в деле укрепления промкооперации в СНГ стало подписание соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения, которое нацелено на содействие развитию промышленного производства, обеспечению его техникой и оборудованием в соответствии с новыми технологическими решениями. "В этом же ряду стоит соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения, поскольку значительная доля внешней и внутренней торговли стран СНГ обеспечивается морским и речным транспортом", - продолжил генсек.