В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 29.12.2025
11:21 29.12.2025
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Уборка снега на Манежной площади в Москве после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада на улицах Москвы, повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до одного сантиметра. К утру 30 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. В течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
Московские службы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники
Вчера, 11:14
 
