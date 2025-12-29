В Москве ликвидируют последствия снегопада

Уборка снега на Манежной площади в Москве после снегопада. Архивное фото

Уборка снега на Манежной площади в Москве после снегопада

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада на улицах Москвы, повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до одного сантиметра. К утру 30 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. В течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега.