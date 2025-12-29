https://ria.ru/20251229/snegopad-2065343256.html
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 29.12.2025
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы ликвидируют последствия снегопада на улицах Москвы, повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:21:00+03:00
2025-12-29T11:21:00+03:00
2025-12-29T11:21:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064890774_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_535e41fc280e4ccec11359633180ec5b.jpg
https://ria.ru/20251229/moskva-2065337939.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064890774_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_de8da53d06dcbac1b500dfb572a65c6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада на улицах Москвы, повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до одного сантиметра. К утру 30 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков. Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. В течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.