Рейтинг@Mail.ru
Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/smi-2065476648.html
Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ
Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ
Масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов на рабочих местах, которые рассматриваются в администрации президента США Дональда Трампа в рамках курса на... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:34:00+03:00
2025-12-29T17:34:00+03:00
в мире
сша
сан-франциско
джорджия
дональд трамп
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022451307_0:240:3034:1947_1920x0_80_0_0_4d306d34d46f57c788b933d7a7597ab9.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058825710.html
https://ria.ru/20251028/ssha-2051332484.html
сша
сан-франциско
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022451307_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_3d814e7f7f0d4ccb904f79224a99e1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сан-франциско, джорджия, дональд трамп, hyundai creta
В мире, США, Сан-Франциско, Джорджия, Дональд Трамп, Hyundai Creta
Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ

Bloomberg: миграционные рейды в США могут нарушить работу ключевых отраслей

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПолицейские в Лос-Анджелесе
Полицейские в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Полицейские в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов на рабочих местах, которые рассматриваются в администрации президента США Дональда Трампа в рамках курса на ужесточение миграционной политики, могут привести к перебоям в работе ряда отраслей экономики, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на экспертов и неназванных чиновников.
Согласно этим данным, наиболее уязвимыми являются сельское хозяйство, сфера общепита и строительства. Во время первого срока Трампа облавы на перерабатывающих предприятиях уже приводили к временным остановкам производства и негативно отражались на региональных экономиках.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США
1 декабря, 05:17
"Если нет рабочей силы для поддержания процессов, это серьёзный удар по поставкам", - заявил директор по миграционным исследованиям Института Катона Дэвид Бир.
Опасения бизнеса усилились осенью, когда сообщения о возможных рейдах в Сан-Франциско вынудили руководителей крупных корпораций, включая глав Salesforce и Nvidia, обратиться к администрации с просьбой не усиливать давление. В сентябре, отмечает Блумберг, задержание около 475 рабочих на строящемся аккумуляторном заводе Hyundai в Джорджии временно сорвало график строительства и вызвало критику в Южной Корее.
В то же время, как отмечает Блумберг, Трамп в своих недавних комментариях занял более прагматичную позицию, заявив, что в ряде случаев высококвалифицированные иностранные специалисты необходимы для подготовки американских кадров, а такие отрасли экономики США, как сельское хозяйство, по-прежнему нуждаются в рабочей силе из-за рубежа.
По информации издания, в 2026 году администрация намерена нарастить инфраструктуру депортаций, в том числе рассматривает переоборудование складов в центры содержания на тысячи человек и расширение парка самолётов миграционных ведомств для массовых выдворений. При этом, по данным опроса Harvard CAPS/Harris, депортацию мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления, поддерживают 78% американцев, тогда как идея повсеместного выдворения нелегалов находит заметно меньшую поддержку - около 56%.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25
 
В миреСШАСан-ФранцискоДжорджияДональд ТрампHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала