Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ

"Если нет рабочей силы для поддержания процессов, это серьёзный удар по поставкам", - заявил директор по миграционным исследованиям Института Катона Дэвид Бир.

По информации издания, в 2026 году администрация намерена нарастить инфраструктуру депортаций, в том числе рассматривает переоборудование складов в центры содержания на тысячи человек и расширение парка самолётов миграционных ведомств для массовых выдворений. При этом, по данным опроса Harvard CAPS/Harris, депортацию мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления, поддерживают 78% американцев, тогда как идея повсеместного выдворения нелегалов находит заметно меньшую поддержку - около 56%.