Миграционные рейды в США могут привести к перебоям в экономике, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов на рабочих местах, которые рассматриваются в администрации президента США Дональда Трампа в рамках курса на ужесточение миграционной политики, могут привести к перебоям в работе ряда отраслей экономики, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на экспертов и неназванных чиновников.
Согласно этим данным, наиболее уязвимыми являются сельское хозяйство, сфера общепита и строительства. Во время первого срока Трампа облавы на перерабатывающих предприятиях уже приводили к временным остановкам производства и негативно отражались на региональных экономиках.
Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США
1 декабря, 05:17
"Если нет рабочей силы для поддержания процессов, это серьёзный удар по поставкам", - заявил директор по миграционным исследованиям Института Катона Дэвид Бир.
Опасения бизнеса усилились осенью, когда сообщения о возможных рейдах в Сан-Франциско вынудили руководителей крупных корпораций, включая глав Salesforce и Nvidia, обратиться к администрации с просьбой не усиливать давление. В сентябре, отмечает Блумберг, задержание около 475 рабочих на строящемся аккумуляторном заводе Hyundai в Джорджии временно сорвало график строительства и вызвало критику в Южной Корее.
В то же время, как отмечает Блумберг, Трамп в своих недавних комментариях занял более прагматичную позицию, заявив, что в ряде случаев высококвалифицированные иностранные специалисты необходимы для подготовки американских кадров, а такие отрасли экономики США, как сельское хозяйство, по-прежнему нуждаются в рабочей силе из-за рубежа.
По информации издания, в 2026 году администрация намерена нарастить инфраструктуру депортаций, в том числе рассматривает переоборудование складов в центры содержания на тысячи человек и расширение парка самолётов миграционных ведомств для массовых выдворений. При этом, по данным опроса Harvard CAPS/Harris, депортацию мигрантов, осуждённых за тяжкие преступления, поддерживают 78% американцев, тогда как идея повсеместного выдворения нелегалов находит заметно меньшую поддержку - около 56%.
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25