Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты над Эстонией, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребители стран НАТО проведут тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, в том числе на малых высотах, сообщила телерадиокомпания ERR.