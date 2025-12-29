Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты над Эстонией, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребители стран НАТО проведут тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, в том числе на малых высотах, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Полеты запланированы к проведению по всей территории Эстонии в период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, с 10 до 22 часов. Полеты на малых высотах выполняются не ниже 152 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты на специально предусмотренных для этого высотах.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.