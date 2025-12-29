Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год

https://ria.ru/20251229/sluzhba-2065521774.html
Отправка вновь призванных граждан к месту прохождения военной службы останется прежней - это будет осуществляться два раза в год, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Отправка вновь призванных граждан к месту прохождения военной службы останется прежней - это будет осуществляться два раза в год, сообщили
в Минобороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин
подписал закон, по которому призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет проводиться в течение календарного года.
"Отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде, будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря)", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.
Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.