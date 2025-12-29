Рейтинг@Mail.ru
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sluzhba-2065521774.html
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год - РИА Новости, 29.12.2025
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год
Отправка вновь призванных граждан к месту прохождения военной службы останется прежней - это будет осуществляться два раза в год, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:26:00+03:00
2025-12-29T22:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048240788_0:207:3114:1959_1920x0_80_0_0_413c07064c401a93d7347ef9300d91ba.jpg
https://ria.ru/20251229/putin-2065497636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048240788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dc98a4095a98bb1871b751e7d4f0386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же два раза в год

МО РФ: отправка новобранцев на службу будет осуществляться так же 2 раза в год

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСумка с вещами призывника
Сумка с вещами призывника - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сумка с вещами призывника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отправка вновь призванных граждан к месту прохождения военной службы останется прежней - это будет осуществляться два раза в год, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет проводиться в течение календарного года.
"Отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде, будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря)", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.
Путин в понедельник подписал указ, которым постановил призвать в 2026 году 261 тысячу человек на срочную службу в ходе круглогодичного призыва.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
Вчера, 19:14
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала