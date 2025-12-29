Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году
21:10 29.12.2025
СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году
СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году
Московские следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке 20-летней давности в ресторане в центре Москвы, в результате которой погибли три... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке 20-летней давности в ресторане в центре Москвы, в результате которой погибли три человека, фигуранту удавалось скрываться все эти годы под чужим именем, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, 25 апреля 2005 года несколько бандитов устроили стрельбу из пистолетов-пулеметов с глушителями в ресторане в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве. Погибли двое посетителей, а также один из охранников. Раскрыть преступление сразу правоохранители не смогли, однако позднее им удалось установить, что один из фигурантов проживает в Московском регионе. В августе этого года правоохранители его задержали. Также следствие выяснило, что мужчина в течение 20 лет скрывался под другим именем, вклеив в чужой паспорт свою фотографию.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы 1981 года рождения... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что мужчина обвиняется в убийстве трех человек, совершенном общественно опасным способом организованной преступной группой по найму, незаконном обороте оружия и обороте поддельных документов.
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
