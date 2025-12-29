СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке 20-летней давности в ресторане в центре Москвы, в результате которой погибли три человека, фигуранту удавалось скрываться все эти годы под чужим именем, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, 25 апреля 2005 года несколько бандитов устроили стрельбу из пистолетов-пулеметов с глушителями в ресторане в 1-м Тверском-Ямском переулке в Москве . Погибли двое посетителей, а также один из охранников. Раскрыть преступление сразу правоохранители не смогли, однако позднее им удалось установить, что один из фигурантов проживает в Московском регионе. В августе этого года правоохранители его задержали. Также следствие выяснило, что мужчина в течение 20 лет скрывался под другим именем, вклеив в чужой паспорт свою фотографию.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы 1981 года рождения... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве.