СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
Сотрудники Следственного комитета из всех субъектов России собрали и передали около 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета из всех субъектов России собрали и передали около 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО, сообщил журналистам руководитель отдела пропагандистской и регистрационной работы управления общественно-политической работы СК РФ, полковник юстиции Игорь Федотов.
"По решению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина был организован гуманитарный сбор. В состав груза, который мы сегодня передаем нашим военнослужащим, прежде всего мы включили: инструменты, специальное оборудование, личные вещи, которые будут необходимы и очень востребованы в зимний период. Также посетим два детских дома... Мы поздравим с новым годом и пожелаем им (детям – ред.) всего самого доброго и, самое главное, чтобы у детей было мирное и счастливое небо над головой", - сказал Федотов.
Он добавил, что гуманитарную помощью собирали следственные органы из всех субъектов Российской Федерации под руководством управления общественно-политической работы. Общий вес гуманитарного груза составил около 700 килограммов.