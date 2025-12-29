Рейтинг@Mail.ru
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:30 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/sk-2065416247.html
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2025
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО
Сотрудники Следственного комитета из всех субъектов России собрали и передали около 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО, сообщил... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:30:00+03:00
2025-12-29T14:30:00+03:00
надежные люди
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006432306_0:64:3040:1774_1920x0_80_0_0_d0163872486685d59fe103700c997bb7.jpg
https://ria.ru/20251229/premiya-2065312983.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006432306_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_5f32e8f1f1efd1a9df833fb9220c038f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф)
Надежные люди, Следственный комитет России (СК РФ)
СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО

Сотрудники СК из всех регионов передали гумпомощь детям и бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета из всех субъектов России собрали и передали около 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО, сообщил журналистам руководитель отдела пропагандистской и регистрационной работы управления общественно-политической работы СК РФ, полковник юстиции Игорь Федотов.
"По решению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина был организован гуманитарный сбор. В состав груза, который мы сегодня передаем нашим военнослужащим, прежде всего мы включили: инструменты, специальное оборудование, личные вещи, которые будут необходимы и очень востребованы в зимний период. Также посетим два детских дома... Мы поздравим с новым годом и пожелаем им (детям – ред.) всего самого доброго и, самое главное, чтобы у детей было мирное и счастливое небо над головой", - сказал Федотов.
Он добавил, что гуманитарную помощью собирали следственные органы из всех субъектов Российской Федерации под руководством управления общественно-политической работы. Общий вес гуманитарного груза составил около 700 килограммов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Российские ученые пожертвовали премию правительства на нужды СВО
Вчера, 10:37
 
Надежные людиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала