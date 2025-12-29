СК передал 700 килограммов гуманитарной помощи детям и бойцам в зоне СВО

"По решению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина был организован гуманитарный сбор. В состав груза, который мы сегодня передаем нашим военнослужащим, прежде всего мы включили: инструменты, специальное оборудование, личные вещи, которые будут необходимы и очень востребованы в зимний период. Также посетим два детских дома... Мы поздравим с новым годом и пожелаем им (детям – ред.) всего самого доброго и, самое главное, чтобы у детей было мирное и счастливое небо над головой", - сказал Федотов.