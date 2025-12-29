Рейтинг@Mail.ru
14:10 29.12.2025 (обновлено: 14:13 29.12.2025)
В челябинском Троицке рабочий погиб на заводе
Рабочий погиб на заводе в Троицке Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 29.12.2025
В челябинском Троицке рабочий погиб на заводе

В челябинском Троицке рабочий погиб на заводе, ведется проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Рабочий погиб на заводе в Троицке Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Погибший один человек, по характеру травм ждем выводы эксперта", – сказали в пресс-службе агентству на просьбу прокомментировать инцидент на предприятии "Роквул-Урал".
В пресс-службе добавили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека – ред.).
