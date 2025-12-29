https://ria.ru/20251229/sk-2065410854.html
В челябинском Троицке рабочий погиб на заводе
Рабочий погиб на заводе в Троицке Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 29.12.2025
