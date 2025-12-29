Рейтинг@Mail.ru
Китай отработает удары по наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня
05:45 29.12.2025 (обновлено: 05:50 29.12.2025)
Китай отработает удары по наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня
Силы Народно-освободительной армии Китая отработают удары по маневрирующим наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня при помощи истребителей и беспилотных... РИА Новости, 29.12.2025
Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021". Архивное фото
ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Силы Народно-освободительной армии Китая отработают удары по маневрирующим наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня при помощи истребителей и беспилотных летательных аппаратов, сообщили в понедельник в Восточной зоне боевого командования НОАК.
Ранее НОАК сообщала, что во вторник проведет вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования армии Китая.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны Тайваня осудило учения армии Китая вокруг острова
05:40
"Восточная зона боевого командования НОАК 29 декабря направляет истребители, бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты для проведения учений в акватории и воздушном пространстве центральной части Тайваньского пролива с целью отработки ударов по маневрирующим наземным целям", - говорится в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.
В зоне командования рассказали, что учения с использованием воздушных судов пройдут в координации с ракетными ударами большой дальности.
Воруженные силы Китая отметили, что цель этого учения заключается в проверке возможностей войск по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
05:01
 
