Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021". Архивное фото

Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"

Китай отработает удары по наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня

ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Силы Народно-освободительной армии Китая отработают удары по маневрирующим наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня при помощи истребителей и беспилотных летательных аппаратов, сообщили в понедельник в Восточной зоне боевого командования НОАК.

Ранее НОАК сообщала, что во вторник проведет вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования армии Китая

"Восточная зона боевого командования НОАК 29 декабря направляет истребители, бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты для проведения учений в акватории и воздушном пространстве центральной части Тайваньского пролива с целью отработки ударов по маневрирующим наземным целям", - говорится в заявлении в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat.

В зоне командования рассказали, что учения с использованием воздушных судов пройдут в координации с ракетными ударами большой дальности.

Воруженные силы Китая отметили, что цель этого учения заключается в проверке возможностей войск по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям.