Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф - РИА Новости, 29.12.2025
02:41 29.12.2025
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф - РИА Новости, 29.12.2025
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф
Столичный суд зарегистрировал второй протокол о нарушении закона о деятельности иностранных агентов в отношении журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*,... РИА Новости, 29.12.2025
россия
москва
происшествия
россия
москва
2025
Новости
россия, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф

Суд зарегистрировал второй протокол на журналистку Ивлеву-Йорк

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный суд зарегистрировал второй протокол о нарушении закона о деятельности иностранных агентов в отношении журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Привлекаемое лицо: Ивлева-Йорк В.М.*", - следует из данных.
Судебное заседание назначено на 29 декабря.
Протокол на Ивлеву-Йорк* составили из-за того, что она не подала отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. В первый раз за нарушение законодательства о деятельно иноагентов её оштрафовали в октябре.
За данные нарушения журналистке может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
Она обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием снять с нее статус, жалоба была отклонена. На это решение Ивлева-Йорк* подала апелляцию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Россия
Москва
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
