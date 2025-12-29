https://ria.ru/20251229/shtraf-2065265898.html
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф
29.12.2025
Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф
Столичный суд зарегистрировал второй протокол о нарушении закона о деятельности иностранных агентов в отношении журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:41:00+03:00
2025-12-29T02:41:00+03:00
2025-12-29T02:41:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный суд зарегистрировал второй протокол о нарушении закона о деятельности иностранных агентов в отношении журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
. Привлекаемое лицо: Ивлева-Йорк В.М.*", - следует из данных.
Судебное заседание назначено на 29 декабря.
Протокол на Ивлеву-Йорк* составили из-за того, что она не подала отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. В первый раз за нарушение законодательства о деятельно иноагентов её оштрафовали в октябре.
За данные нарушения журналистке может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины
, выступала против СВО.
Она обратилась в Замоскворецкий суд Москвы
с иском к Минюсту с требованием снять с нее статус, жалоба была отклонена. На это решение Ивлева-Йорк* подала апелляцию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.