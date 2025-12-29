Журналистке Ивлевой-Йорк* грозит второй иноагентский штраф

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный суд зарегистрировал второй протокол о нарушении закона о деятельности иностранных агентов в отношении журналистки Виктории Ивлевой-Йорк*, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Протокол на Ивлеву-Йорк* составили из-за того, что она не подала отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. В первый раз за нарушение законодательства о деятельно иноагентов её оштрафовали в октябре.