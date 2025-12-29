Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Билайн и China Mobile International (CMI, ООО "Чайна Мобайл Интернэшионал") объявили о запуске в России сервиса CMLink — Smart-MVNO (Smart mobile virtual network operator, Умный оператор сотовой связи)-бизнеса CMI, ориентированного на пользователей, которым нужна бесшовная связь между Китаем и Россией, сообщает пресс-служба оператора.

Партнерство углубляет текущее сотрудничество компаний и ускоряет развитие международной связи и клиентских сервисов.

CMLink — первый проект CMI в России в формате MVNO (mobile virtual network operator). Запуск расширяет глобальное присутствие сервиса после США, Канады, Великобритании, Сингапура, Японии, Таиланда, Италии и других стран. В России услуги CMLink доступны в тарифной линейке BeeChina ("БиЧайна") на сети Билайн.

Суть нового сервиса в том, что одна сим-карта работает на несколько номеров (1CMN — 1-Card-Multi-Number, одна сим-карта – несколько номеров), то есть абонент может связать российский номер Билайн и китайский номер CMI, чтобы принимать звонки и смс, адресованные на китайский номер, прямо на сим-карту Билайн. Это избавляет от необходимости менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий тарифицирует как домашний, а не международный. Также через номер Билайн можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер.

Сегодня отношения России и Китая активно развиваются, что в том числе влияет на поток китайских граждан, приезжающих в Россию. Только за январь-сентябрь 2025 года, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в России получили разрешения на работу 73 тысяч граждан Китая. Десятки тысяч китайцев обучаются в российских ВУЗах. Кроме того, десятки тысяч россиян также учатся или работают в Китае. Именно на эту аудиторию и ориентирован новый сервис.