Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.