Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа - РИА Новости, 29.12.2025
12:49 29.12.2025 (обновлено: 13:57 29.12.2025)
Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа
Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости, 29.12.2025
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Россия продолжит поставлять газ в Сербию на самых благоприятных условиях, нервозность в связи с продлением договора о газоснабжении непонятна, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Почему была нервозность, я не очень понимаю, поскольку снабжение газом, а это главное, шло совершенно нормально, размеренно, в тех объемах, которые соответствуют контрактам, соглашениям, поставки шли ритмично, совершенно безукоризненно. Об этом мало говорилось, а больше какая-то нервозность проявлялась и говорилось о том, что нет желания у российской стороны, у "Газпрома" переходить на долгосрочный контракт и это, мол, затягивается", - отметил глава российского диппредставительства.
Он подчеркнул, что договор о газоснабжении Сербии был в итоге заключен, его условия "наиболее благоприятные на фоне обычных стандартных условий рынка и текущей конъюнктуры".
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS
19 декабря, 14:10
 
Заголовок открываемого материала