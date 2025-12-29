Посол в Сербии не знает о новых случаях попадания продукции ВПК на Украину

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил в интервью РИА Новости, что ему неизвестно о новых случаях попадания продукции сербского ВПК на Украину.
"Ситуация, которая имела место, мне хочется говорить, имела место. Очень надеюсь, что можно говорить в прошедшем времени. Она, конечно, бросает тень и очень болезненная в этом плане. Но, по крайней мере, каких-то проявлений, признаков того, что партнеры Сербии продолжают перебрасывать это на Украину, не было, по крайней мере, я не знаю о таких вещах, таких фактах", - сказал глава российского диппредставительства.