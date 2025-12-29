СП "Т-Технологий" и "Интерроса" стало владельцем 25 процентов "Селектел"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" стало владельцем 25% облачного провайдера "Селектел", сообщает компания.

"Каталитик Пипл", совместное предприятие "Т-Технологий" и " Интерроса ", созданное в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, стало владельцем 25% АО "Селектел", - говорится в сообщении.

Сделка осуществлена в форме приобретения акций у текущих акционеров компании. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале АО "Селектел" составит около 16 миллиардов рублей, добавляется там.

Для фондирования покупки был использован денежный поток, полученный СП от предыдущих инвестиций в высокотехнологичный сектор.

В Telegram-канале группы поясняется, что "Селектел" - "крупнейший независимый B2B-провайдер IT-инфраструктуры в России". "Компания входит в топ-3 на рынке инфраструктурных облачных услуг. У Selectel свыше 31 тысяч клиентов и больше 17 лет опыта", - говорится там.

Холдинг "Интеррос" в мае завершил формирование совместного предприятия для инвестиций в высокотехнологичные проекты на базе компании "Каталитик пипл" - с 2025 года контрольный пакет, 50,01%, в структуре собственности принадлежит "Т-Технологиям" (материнской компании Т-Банка), 49,99% остались за "Интерросом".