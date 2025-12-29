Рейтинг@Mail.ru
СП "Т-Технологий" и "Интерроса" стало владельцем 25 процентов "Селектел" - РИА Новости, 29.12.2025
13:09 29.12.2025
СП "Т-Технологий" и "Интерроса" стало владельцем 25 процентов "Селектел"
экономика, интеррос, технологии
Экономика, Интеррос, Технологии
Стенд инвестиционной компании "Интеррос". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса" стало владельцем 25% облачного провайдера "Селектел", сообщает компания.
"Каталитик Пипл", совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса", созданное в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, стало владельцем 25% АО "Селектел", - говорится в сообщении.
Сделка осуществлена в форме приобретения акций у текущих акционеров компании. Полная стоимость 25% акций в уставном капитале АО "Селектел" составит около 16 миллиардов рублей, добавляется там.
Для фондирования покупки был использован денежный поток, полученный СП от предыдущих инвестиций в высокотехнологичный сектор.
В Telegram-канале группы поясняется, что "Селектел" - "крупнейший независимый B2B-провайдер IT-инфраструктуры в России". "Компания входит в топ-3 на рынке инфраструктурных облачных услуг. У Selectel свыше 31 тысяч клиентов и больше 17 лет опыта", - говорится там.
Холдинг "Интеррос" в мае завершил формирование совместного предприятия для инвестиций в высокотехнологичные проекты на базе компании "Каталитик пипл" - с 2025 года контрольный пакет, 50,01%, в структуре собственности принадлежит "Т-Технологиям" (материнской компании Т-Банка), 49,99% остались за "Интерросом".
Сейчас один из ключевых активов компании "Каталитик пипл" - цифровой банк для предпринимателей "Точка".
