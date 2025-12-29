Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 29.12.2025 (обновлено: 11:12 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sbor-2065330494.html
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается с 7% до 12%, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:04:00+03:00
2025-12-29T11:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:167:3006:1858_1920x0_80_0_0_5261ef9da36851f96af5ea85617c84c5.jpg
https://ria.ru/20250731/putin-2032619760.html
https://ria.ru/20250607/putin-2021491842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора

Путин утвердил увеличение размера исполнительского сбора с 7% до 12%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается с 7% до 12%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с физлица, в том числе с индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с организации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора
31 июля, 14:56
В случае нарушения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с физлиц устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с организации - 100 тысяч рублей.
Если должник нарушает требования исполнительного документа имущественного характера, за исключением исполнительного документа, содержащего требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба из-за преступления, о компенсации морального вреда, исполнительский сбор будет удерживаться в размере 11% от взысканной суммы или средств, причитающихся взыскателю от реализации имущества должника, в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа.
При этом часть исполнительского сбора, составляющая 1% от его размера, будет взыскиваться после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон о защите работников, получивших взыскание
7 июня, 12:23
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала