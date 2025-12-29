"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Елена Савельева. В странах ЕС оценили потери от антироссийских санкций. Оказалось, что все гораздо хуже, чем думали. Кто и как сильно пострадал — в материале РИА Новости.

Польша и Прибалтика

На днях Евростат опубликовал данные: Польша лишилась более 70% экспорта в Россию. Так, показатель с января по сентябрь — 1,9 миллиарда евро. В 2021-м за тот же период было 6,5 миллиарда.

« Если четыре года назад польские компании зарабатывали на России в среднем 652,9 миллиона евро в месяц, то сейчас — 188,2 миллиона.

В первую очередь пострадали, разумеется, аграрии: огромный рынок сбыта для сельскохозяйственной продукции Польши закрылся. И потери куда больше, чем предполагали.

« "В расчете на расширение польский бизнес настроил поближе к границе с Белоруссией огромные перерабатывающие мощности, чтобы продукция быстрее попадала в Россию. Ожидания не оправдались", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН.

Сильный удар был нанесен по транспортной и приграничной инфраструктуре — ведь Польша выполняла функцию транзитного хаба, через нее шли бесконечные караваны фур. Теперь этих доходов нет.

« Многие европейские предприятия опирались на российский рынок и выстраивали соответствующие долгосрочные каналы сбыта. Особенно досталось экспорту промышленных и технически сложных товаров: автомобилей и оборудования, транспортных средств и автокомпонентов, электротехники, пластмасс и химической продукции, перечисляет Ольга Плеханова, эксперт международного юридического сервиса Razmorozka.com.

Такие поставки трудно быстро перенаправить: они зависят от сертификации, сервисной и дилерской сети, специфических требований клиентов и многолетних контрактов. Эти рынки формируются годами, поясняет аналитик.

Страны Прибалтики и, конечно, Финляндия тоже столкнулись с масштабными финансовыми трудностями из-за обвала приграничной торговли, туризма. Утрата транзитных потоков и деловых связей с Россией, рост издержек в энергетике, отток инвестиций очень повредили экономике.

Германия, Франция, Италия

Немецкий экспорт в Россию также рухнул на 70%.

С января по сентябрь — 5,2 миллиарда евро. В 2021-м было 19,6. Обвал с 2,3 миллиарда в месяц до 584 миллионов.

У Франции соответствующие показатели: 7,3 и 3,3 миллиарда, 733,8 и 330,7 миллиона.

Полностью перенаправить товарные потоки не удалось.

Италия, по подсчетам Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa, потеряла 60% экспорта. И, как подчеркнул глава ассоциации Витторио Торрембини, замену так и не нашли.

Страны Бенилюкса

Результат Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, образующих политико-экономический и таможенный союз — Бенилюкс: падение с 9,9 до 4,8 миллиарда. То есть минус 51,5%.

Экспорт Нидерландов сократился в три раза — до 2,6 миллиарда евро, Бельгии — до 2,2 миллиарда.

Закономерный результат

По оценкам российского Министерства иностранных дел, с 2022 по 2025-й страны Евросоюза из-за санкций лишились 1,6 триллиона долларов. Сумма огромная. Для сравнения: совокупный ВВП стран ЕС — 19,4 триллиона.

Убытки понесли все флагманы и не только, как результат — стагнация автопрома, химической промышленности. Из-за дороговизны энергоресурсов многие отрасли вообще утратили конкурентоспособность на мировом рынке, отмечает Хаджимурад Белхароев.

А Россия перестроила внешнюю торговлю, подчеркивает Вадим Сушко, председатель попечительского совета АНО "Агентство общественных инициатив".