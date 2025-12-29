https://ria.ru/20251229/sanktsii-2064973134.html
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России - РИА Новости, 29.12.2025
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России
В странах ЕС оценили потери от антироссийских санкций. Оказалось, что все гораздо хуже, чем думали. Кто и как сильно пострадал — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России
Белхароев: Европа понесла огромные убытки из-за потери российского рынка
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Елена Савельева. В странах ЕС оценили потери от антироссийских санкций. Оказалось, что все гораздо хуже, чем думали. Кто и как сильно пострадал — в материале РИА Новости.
На днях Евростат опубликовал данные: Польша лишилась более 70% экспорта в Россию. Так, показатель с января по сентябрь — 1,9 миллиарда евро. В 2021-м за тот же период было 6,5 миллиарда.
«
Если четыре года назад польские компании зарабатывали на России в среднем 652,9 миллиона евро в месяц, то сейчас — 188,2 миллиона.
В первую очередь пострадали, разумеется, аграрии: огромный рынок сбыта для сельскохозяйственной продукции Польши закрылся. И потери куда больше, чем предполагали.
«
"В расчете на расширение польский бизнес настроил поближе к границе с Белоруссией огромные перерабатывающие мощности, чтобы продукция быстрее попадала в Россию. Ожидания не оправдались", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН.
Сильный удар был нанесен по транспортной и приграничной инфраструктуре — ведь Польша выполняла функцию транзитного хаба, через нее шли бесконечные караваны фур. Теперь этих доходов нет.
«
Многие европейские предприятия опирались на российский рынок и выстраивали соответствующие долгосрочные каналы сбыта. Особенно досталось экспорту промышленных и технически сложных товаров: автомобилей и оборудования, транспортных средств и автокомпонентов, электротехники, пластмасс и химической продукции, перечисляет Ольга Плеханова, эксперт международного юридического сервиса Razmorozka.com.
Такие поставки трудно быстро перенаправить: они зависят от сертификации, сервисной и дилерской сети, специфических требований клиентов и многолетних контрактов. Эти рынки формируются годами, поясняет аналитик.
Страны Прибалтики и, конечно, Финляндия тоже столкнулись с масштабными финансовыми трудностями из-за обвала приграничной торговли, туризма. Утрата транзитных потоков и деловых связей с Россией, рост издержек в энергетике, отток инвестиций очень повредили экономике.
Германия, Франция, Италия
Немецкий экспорт в Россию также рухнул на 70%.
С января по сентябрь — 5,2 миллиарда евро. В 2021-м было 19,6. Обвал с 2,3 миллиарда в месяц до 584 миллионов.
У Франции соответствующие показатели: 7,3 и 3,3 миллиарда, 733,8 и 330,7 миллиона.
Полностью перенаправить товарные потоки не удалось.
Италия, по подсчетам Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa, потеряла 60% экспорта. И, как подчеркнул глава ассоциации Витторио Торрембини, замену так и не нашли.
Результат Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, образующих политико-экономический и таможенный союз — Бенилюкс: падение с 9,9 до 4,8 миллиарда. То есть минус 51,5%.
Экспорт Нидерландов сократился в три раза — до 2,6 миллиарда евро, Бельгии — до 2,2 миллиарда.
По оценкам российского Министерства иностранных дел, с 2022 по 2025-й страны Евросоюза из-за санкций лишились 1,6 триллиона долларов. Сумма огромная. Для сравнения: совокупный ВВП стран ЕС — 19,4 триллиона.
Убытки понесли все флагманы и не только, как результат — стагнация автопрома, химической промышленности. Из-за дороговизны энергоресурсов многие отрасли вообще утратили конкурентоспособность на мировом рынке, отмечает Хаджимурад Белхароев.
А Россия перестроила внешнюю торговлю, подчеркивает Вадим Сушко, председатель попечительского совета АНО "Агентство общественных инициатив".
Основные партнеры теперь — Китай, Индия и Турция. Москве удалось смягчить ущерб от санкций, чего не скажешь о Европе.