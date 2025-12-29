https://ria.ru/20251229/samara-2065512683.html
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли в многоквартирном жилом доме в Самаре от острого отравления угарным газом, сообщили в СУ СК России по региону. РИА Новости, 29.12.2025
