В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 29.12.2025
21:12 29.12.2025 (обновлено: 22:57 29.12.2025)
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 29.12.2025
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли в многоквартирном жилом доме в Самаре от острого отравления угарным газом, сообщили в СУ СК России по региону. РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом

В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом в многоквартирном доме

САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. Три человека погибли в многоквартирном жилом доме в Самаре от острого отравления угарным газом, сообщили в СУ СК России по региону.
Как уточнили в ведомстве, в понедельник в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Самары, обнаружили тела супругов и их 28-летней дочери.
«

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, смерть наступила от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы.
