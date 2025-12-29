Первый рейс в Салалу: еще один зарубежный курорт открылся для россиян

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анастасия Мельникова. Оманский курорт Салала впервые принял прямой рейс из России. Из аэропорта Шереметьево прибыл борт авиакомпании Oman Air — WY 2184. Эта полетная программа российского туроператора FUN&SUN продлится до 9 мая 2026 года.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, первый рейс отправился с загрузкой сто процентов, праздничные туры также выкуплены. Ближайшая доступная в продаже дата — 17 января 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.

Новый рейс в Салалу — стратегически важно

Вылет из Шереметьево в 07:15, прибытие в Салалу — в 15:15. Обратный рейс WY 2183 отправляется из Омана в 23:55 с прилетом в Шереметьево на следующий день в 06:10.

Время перелета — около шести с половиной часов, что гораздо меньше, чем до многих курортов Юго-Восточной Азии. В стоимость перевозки уже включены багаж (20 килограммов), ручная кладь (пять килограммов), горячее питание, напитки и снеки на борту.

© Фото : пресс-служба Fun&Sun Торжественная встреча в оманском аэропорту Салала первого рейса из Москвы, декабрь 2025 © Фото : пресс-служба Fun&Sun Торжественная встреча в оманском аэропорту Салала первого рейса из Москвы, декабрь 2025

Продолжительность туров — от двух до 20 ночей. Кроме того, предлагаются варианты на стыковочных рейсах через Маскат. В ассортименте представлены отели разного уровня звездности и форматов питания, в некоторых есть All Inclusive.

Для российского туристического рынка открытие новых рейсов в Салалу — событие стратегическое. Южный Оман, еще недавно считавшийся направлением для знатоков и искателей редких маршрутов, оказался в пределах прямой логистики. Салала — курорт на берегу Аравийского моря (столица провинции Дофар) впервые получила шанс войти в массовые запросы, причем, без пересадок и сложных стыковок. Вопрос лишь в том, чем именно она может удержать внимание, когда эффект новизны пройдет.

Чем интересен Оман

Оман — теперь государство с безвизовым въездом для россиян, прямыми рейсами из Москвы и возможностью сочетать пляжный отдых любого уровня с интересными экскурсионными программами. Важно, что страна считается одной из самых безопасных не только в регионе, но и в мире.

Южный курорт Салала, расположенный на побережье Аравийского моря, заметно отличается от привычных ближневосточных направлений вроде ОАЭ, Катара или Бахрейна. Если там отдых чаще ассоциируется с городскими пейзажами, небоскребами и шопинг-моллами, то Салала делает ставку на природу и более спокойный ритм. В сезон муссонов здесь зеленеют горы, появляются водопады и полноводные вади, а вдоль побережья тянутся широкие пляжи без плотной застройки.

© РИА Новости / Анастасиия Мельникова Вид по дороге из аэропорта на курорт Салала, Оман © РИА Новости / Анастасиия Мельникова Вид по дороге из аэропорта на курорт Салала, Оман

В окрестностях курорта можно увидеть грандиозные каньоны, побывать на эффектных смотровых площадках, плантациях кокосовых пальм и бананов, в районах, где традиционно собирают ароматическую смолу (ладан). Такой формат подойдет тем, кто выбирает Ближний Восток ради комфортного климата и моря, но хочет больше зелени и природных маршрутов.

Стратегия на будущее: новые города вылета и рост популярности

© Фото : пресс-служба Fun&Sun Водная арка — встреча в оманском аэропорту Салала первого рейса из Москвы авиакомпании Oman Air, декабрь 2025 © Фото : пресс-служба Fun&Sun Водная арка — встреча в оманском аэропорту Салала первого рейса из Москвы авиакомпании Oman Air, декабрь 2025

Планы Oman Air простираются далеко за пределы текущего сезона и Москвы. С осени 2026 года авиакомпания намерена запустить регулярные рейсы в Оман (сначала, скорее всего, в столицу — Маскат) из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Также рассматривается потенциал Казани для развития религиозного туризма.

В 2026 году Oman Air планирует перевезти из России более 70 000 пассажиров (для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 28 000). Это свидетельствует о том, что Оман — и Салала в частности — позиционируются как новое массовое направление, способное конкурировать с ОАЭ.

Инфраструктура готова к приему: бум отельного строительства

Одновременно с ростом транспортной доступности в Салале происходит стремительное развитие гостиничной инфраструктуры. Регион готовится к наплыву гостей.

© AFP 2024 / Mohammed Mahjoub Город Салала в провинции Дофар на юге Омана © AFP 2024 / Mohammed Mahjoub Город Салала в провинции Дофар на юге Омана

К началу 2027 года в Салале планируется открытие 12 новых четырех- и пятизвездочных гостиниц под брендами крупных международных сетей. Среди них будет и крупный отель известного турецкого бренда Rixos, специализирующегося на формате "все включено".

Уже сейчас принимающие операторы предлагают размещение в 19 отелях высокого класса. Как подтверждают эксперты, система "все включено" (All Inclusive) здесь хорошо развита и бывает двух типов: soft (без алкоголя) и hard (алкоголь включен). Во всех гостиницах, расположенных непосредственно на пляже, алкоголь, как правило, входит в пакет.

Стоимость: пакетные туры с перелетом и проживанием в отеле на "все включено" оцениваются в среднем дороже Египта, но дешевле ОАЭ. Как пример: цена от 136 000 рублей на двоих с перелетом.

Кому подойдет отдых в Салале прямо сейчас

Всем туристам, для которых прямые чартеры — это быстрый и наиболее предпочтительный способ добраться до курорта, особенно в высокий зимний сезон (с октября по апрель).

Ценителям новых направлений, которые хотят оказаться среди первых, кто откроет для себя этот курорт до того, как он станет мейнстримным.

Всем, кто планирует поездку на 2026 год и позже, — ведь география перелетов расширится, а выбор современных отелей значительно увеличится.