Первый рейс в Салалу: еще один зарубежный курорт открылся для россиян

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Анастасия Мельникова. Оманский курорт Салала впервые принял прямой рейс из России. Из аэропорта Шереметьево прибыл борт авиакомпании Oman Air — WY 2184. Эта полетная программа российского туроператора FUN&SUN продлится до 9 мая 2026 года.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании, первый рейс отправился с загрузкой сто процентов, праздничные туры также выкуплены. Ближайшая доступная в продаже дата — 17 января 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Вылет из Шереметьево в 07:15, прибытие в Салалу — в 15:15. Обратный рейс WY 2183 отправляется из Омана в 23:55 с прилетом в Шереметьево на следующий день в 06:10.
Время перелета — около шести с половиной часов, что гораздо меньше, чем до многих курортов Юго-Восточной Азии. В стоимость перевозки уже включены багаж (20 килограммов), ручная кладь (пять килограммов), горячее питание, напитки и снеки на борту.
Продолжительность туров — от двух до 20 ночей. Кроме того, предлагаются варианты на стыковочных рейсах через Маскат. В ассортименте представлены отели разного уровня звездности и форматов питания, в некоторых есть All Inclusive.
Для российского туристического рынка открытие новых рейсов в Салалу — событие стратегическое. Южный Оман, еще недавно считавшийся направлением для знатоков и искателей редких маршрутов, оказался в пределах прямой логистики. Салала — курорт на берегу Аравийского моря (столица провинции Дофар) впервые получила шанс войти в массовые запросы, причем, без пересадок и сложных стыковок. Вопрос лишь в том, чем именно она может удержать внимание, когда эффект новизны пройдет.
Оман — теперь государство с безвизовым въездом для россиян, прямыми рейсами из Москвы и возможностью сочетать пляжный отдых любого уровня с интересными экскурсионными программами. Важно, что страна считается одной из самых безопасных не только в регионе, но и в мире.
Южный курорт Салала, расположенный на побережье Аравийского моря, заметно отличается от привычных ближневосточных направлений вроде ОАЭ, Катара или Бахрейна. Если там отдых чаще ассоциируется с городскими пейзажами, небоскребами и шопинг-моллами, то Салала делает ставку на природу и более спокойный ритм. В сезон муссонов здесь зеленеют горы, появляются водопады и полноводные вади, а вдоль побережья тянутся широкие пляжи без плотной застройки.
В окрестностях курорта можно увидеть грандиозные каньоны, побывать на эффектных смотровых площадках, плантациях кокосовых пальм и бананов, в районах, где традиционно собирают ароматическую смолу (ладан). Такой формат подойдет тем, кто выбирает Ближний Восток ради комфортного климата и моря, но хочет больше зелени и природных маршрутов.
Стратегия на будущее: новые города вылета и рост популярности
Планы Oman Air простираются далеко за пределы текущего сезона и Москвы. С осени 2026 года авиакомпания намерена запустить регулярные рейсы в Оман (сначала, скорее всего, в столицу — Маскат) из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Также рассматривается потенциал Казани для развития религиозного туризма.
В 2026 году Oman Air планирует перевезти из России более 70 000 пассажиров (для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 28 000). Это свидетельствует о том, что Оман — и Салала в частности — позиционируются как новое массовое направление, способное конкурировать с ОАЭ.
К началу 2027 года в Салале планируется открытие 12 новых четырех- и пятизвездочных гостиниц под брендами крупных международных сетей. Среди них будет и крупный отель известного турецкого бренда Rixos, специализирующегося на формате "все включено".
Уже сейчас принимающие операторы предлагают размещение в 19 отелях высокого класса. Как подтверждают эксперты, система "все включено" (All Inclusive) здесь хорошо развита и бывает двух типов: soft (без алкоголя) и hard (алкоголь включен). Во всех гостиницах, расположенных непосредственно на пляже, алкоголь, как правило, входит в пакет.
Ценителям новых направлений, которые хотят оказаться среди первых, кто откроет для себя этот курорт до того, как он станет мейнстримным.
Всем, кто планирует поездку на 2026 год и позже, — ведь география перелетов расширится, а выбор современных отелей значительно увеличится.
Таким образом, Салала перестает быть "закрытым клубом" для искушенных путешественников, готовых к сложным перелетам. Она становится удобным и хорошо обустроенным курортом мирового уровня на карте российского туриста. И сейчас лучшее время, чтобы открыть ее для себя, застав период, когда природная аутентичность гармонично сочетается с растущим комфортом и доступностью.
