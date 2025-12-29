Рейтинг@Mail.ru
РЖД направят 531,4 миллиарда рублей на поддержание основных фондов
17:19 29.12.2025
РЖД направят 531,4 миллиарда рублей на поддержание основных фондов
РЖД направят 531,4 миллиарда рублей на поддержание основных фондов

РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов 531,4 млрд рублей

Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок 531,4 миллиарда рублей, сообщила компания.
Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей.
"...из которых на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд рублей, в том числе 288 млрд рублей – на проведение капитальных ремонтов инфраструктуры и подвижного состава", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
РЖД в 2026 году закупят 400 локомотивов и 190 пассажирских вагонов
