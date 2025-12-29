https://ria.ru/20251229/rzhd-2065471506.html
РЖД направят 531,4 миллиарда рублей на поддержание основных фондов
РЖД в 2026 году направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок 531,4 миллиарда рублей, сообщила компания. РИА Новости, 29.12.2025
