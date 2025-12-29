Рейтинг@Mail.ru
В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых - РИА Новости, 29.12.2025
11:31 29.12.2025
В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых
Первый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта. РИА Новости, 29.12.2025
общество, россия, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Антон Шалаев, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
© Depositphotos.com / VaicheslavМолодые люди во время квест-игры
Молодые люди во время квест-игры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Depositphotos.com / Vaicheslav
Молодые люди во время квест-игры. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта.
"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", - говорится в сообщении.
В Росстандарте пояснили, что популярность таких квестов и участившиеся случаи травматизма участников как вследствие неаккуратных действий актеров, так и использования небезопасных элементов конструкции квест-комнаты и механизмов, привело к необходимости определения требований к данному виду услуг.
"Новый стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации квестов и требованиям безопасности в том числе пожарной, включая требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга", - добавили в Росстандарте.
Документом закреплены требования к наличию и исправности средств связи между участниками и организаторами квеста. Кроме того, закреплен и регламент требований к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций. Стандарт установил и требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и оперативной эвакуации участников.
"Утверждение стандарта позволит организациям внедрить в свою деятельность лучшие практики, повысить безопасность и качество предоставляемых услуг. Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями – ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуг", – отметил глава Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся пресс-релизе.
ОбществоРоссияАнтон ШалаевФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
