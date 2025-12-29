В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых утвержден в России, Первый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490-2025 "Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности", - говорится в сообщении.

Росстандарте пояснили, что популярность таких квестов и участившиеся случаи травматизма участников как вследствие неаккуратных действий актеров, так и использования небезопасных элементов конструкции квест-комнаты и механизмов, привело к необходимости определения требований к данному виду услуг.

"Новый стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации квестов и требованиям безопасности в том числе пожарной, включая требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга", - добавили в Росстандарте.

Документом закреплены требования к наличию и исправности средств связи между участниками и организаторами квеста. Кроме того, закреплен и регламент требований к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций. Стандарт установил и требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и оперативной эвакуации участников.