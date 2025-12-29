Известный священник рассказал о национальной идее России

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Национальная идея России - метафизическая и религиозная, связанная с духовным преображением и следованием традиционным евангельским ценностям, заявил в интервью РИА Новости известный священнослужитель Русской православной церкви, руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма Святой Татианы при МГУ, публицист и автор исторического романа о попе Гапоне протоиерей Владимир Вигилянский.

"Как для человека верующего, для меня это, прежде всего, идея религиозная, метафизическая: всё, что не противоречит евангельским истинам, должно быть востребовано для России . Это идея преображения эмпирической, социально-политической земной жизни, где правят зло и грех, несправедливость и порок, в жизнь подлинно духоносную, причастную царству идеальных ценностей. Это идея сохранения традиционных ценностей", - сказал Вигилянский , отвечая на вопрос о национальной идее.

Под сохранением традиционных ценностей он подразумевает и "сохранение красоты творения Божиего". "Это люди, народ – святые, герои, мученики, труженики, поэты и художники, живые и мёртвые, продолжающие свою жизнь здесь, – своим трудом, творчеством, всей своей жизнью выявившие образ и подобие Божие. Поэтому Россия – это не только территориально-географическое понятие, но и духовно-телесный организм", - отметил священнослужитель.

По его словам, национальная идея – также "идея государственности" и включает заботу о безопасности каждого гражданина, о свободе каждой личности, умножение материального и культурного богатства родины. "Национальная государственная идея должна защищать суверенитет страны и каждого человека, при этом она не может быть угрозой для других стран и должна быть очищена от самодовольства, триумфализма, шовинизма, ксенофобии, анархизма, социального фашизма", - добавил Вигилянский.

Государственная идея, убежден он, "основывается на конституции и законах страны, главным принципом которых является понятие справедливости и равенства перед законом". А выборная власть, по словам священнослужителя, обязана быть "слугой этой государственной идеи", чтобы верующие не чувствовали никаких противоречий, когда возносят молитвы о "властях и воинстве ея", и могли прожить "тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте", в соответствии с церковным учением.