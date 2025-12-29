МИД выразил надежду на конструктивное развитие отношений с Гондурасом

Национальный избирательный совет Гондураса 24 декабря официально объявил кандидата от оппозиционной Национальной партии Насри Асфуру избранным президентом страны. Объявление результатов происходило на фоне споров о ходе выборов и обвинений в фальсификации данных, которые потребовали проведения специального пересчета и дополнительных проверок. В совете же утверждают, что все процедуры были проведены в соответствии с законом и в присутствии международных наблюдателей.