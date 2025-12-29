МИД выразил надежду на конструктивное развитие отношений с Гондурасом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что отношения с Гондурасом продолжат конструктивно развиваться после всеобщих выборов в республике, заявили в МИД РФ.
"В Москве исходят из безусловного уважения волеизъявления граждан Гондураса, национального суверенитета и независимости этой республики. Российская сторона рассчитывает, что традиционно дружественные отношения между Москвой и Тегусигальпой сохранят преемственность и продолжат конструктивно развиваться на благо наших стран и народов", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Национальный избирательный совет Гондураса 24 декабря официально объявил кандидата от оппозиционной Национальной партии Насри Асфуру избранным президентом страны. Объявление результатов происходило на фоне споров о ходе выборов и обвинений в фальсификации данных, которые потребовали проведения специального пересчета и дополнительных проверок. В совете же утверждают, что все процедуры были проведены в соответствии с законом и в присутствии международных наблюдателей.
В Гондурасе обвинили Трампа во вмешательстве в выборы президента
2 декабря, 07:58