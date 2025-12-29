Из ОАЭ депортировали россиян, находившихся в международном розыске

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Один из сооснователей финансовой пирамиды "Финико", ущерб от которой составил более миллиарда рублей, и мужчина, обвиняемый в мошенничестве на 21 миллион рублей и содействии террористической деятельности, находившиеся в розыске по каналам Интерпола, депортированы в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола . Один из них обвиняется в двух преступлениях. Это содействие террористической деятельности и привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве", - сказала она.

По словам Волк , предварительно установлено, что в 2018 году злоумышленник переводил деньги участнику международной террористической организации. Кроме того, в период с 2023 по 2024 год мужчина на территории Нальчика заключал фиктивные договоры доверительного управления имуществом с физическими лицами, после чего получал деньги потерпевших, которыми распоряжался по собственному усмотрению. В результате фигурант и его сообщники присвоили более 21 миллиона рублей.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 200.3 и 205.1 УК РФ , которые находятся в производстве следственных органов Кабардино-Балкарской Республики. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в январе 2025 года объявлен в международный розыск. В марте текущего года он задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - отметила Волк.

Официальный представитель МВД РФ добавила, что второй депортированный разыскивается за создание и руководство преступным сообществом, а также за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Так, предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники стали сооснователями интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью, однако реальных инвестиций они не делали.

В результате преступления более чем 7,7 тысячи потерпевших был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, отметила Волк.

"Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании материалов МВД по Республике Татарстан он объявлен в международный розыск. В ходе международного розыска в декабре текущего года разыскиваемый был задержан на территории ОАЭ", - добавила она.