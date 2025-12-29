В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

"В связи с сообщениями о возможной угрозе здоровью потребителей специалистами Роспотребнадзора на производственной площадке ООО "Вельта‑Пенза" незамедлительно проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и отбор проб для лабораторного исследования... По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества", - говорится в сообщении.