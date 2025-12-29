В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera, сообщило ведомство.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". Компании выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera. Прокуратура региона также начала проверку. Позднее источник РИА Новости, знакомый с ходом проверки, сообщал, что пробы напитка отправлены в Москву на исследование.
"В связи с сообщениями о возможной угрозе здоровью потребителей специалистами Роспотребнадзора на производственной площадке ООО "Вельта‑Пенза" незамедлительно проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и отбор проб для лабораторного исследования... По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роспотребнадзором направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках.
Кроме того, деятельность предприятия ООО "Вельта‑Пенза" приостановлена с 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.
Ведомство призывает граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО "Вельта‑Пенза" до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений.
