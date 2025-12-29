МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения шести российским вузам, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа, Исламский университет имени Имама аль-Ашъари, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева, Исламский университет имени шейха Абдула-Афанди, а также Ставропольская духовная семинария Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви.
"Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий", - заключили в Рособрнадзоре.