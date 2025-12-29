https://ria.ru/20251229/rosatom-2065292451.html
"Росатом" выполнил гособоронзаказ в 2025 году, сообщил Лихачев
"Росатом" выполнил гособоронзаказ в 2025 году, сообщил Лихачев - РИА Новости, 29.12.2025
"Росатом" выполнил гособоронзаказ в 2025 году, сообщил Лихачев
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2025 году, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 29.12.2025
Лихачев: «Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ в 2025 году