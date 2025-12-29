Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Правительство РФ 1 декабря 2025 года утвердило план мероприятий по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов по поручению президента. В развитии отечественной редкоземельной промышленности основные задачи решает Минпромторг, а Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения.
"Минприроды принимает участие в части сырьевого обеспечения, ведь для разработки стратегии развития редкоземельной отрасли необходимо четкое понимание, насколько наша сырьевая база способна обеспечить нужды отечественного производства. Мы провели комплексный анализ минерально‑сырьевой базы с точки зрения ее достаточности для удовлетворения потребностей со стороны различных потребителей. В целом наша сырьевая база способна обеспечить любые потребности отечественной экономики", - сказал Козлов.
Глава Минприроды отметил, что в рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов. Один из них - создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".