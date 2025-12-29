Редкоземельных металлов в России хватит на все нужды, заявили в Минприроды

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Редкоземельных металлов в России хватит на любые потребности страны, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Глава Минприроды отметил, что в рамках развития отрасли редкоземельных металлов планируется запуск технологических проектов. Один из них - создание кластера глубокой переработки редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе и формирование инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева".