В Кремле ответили на вопрос о переговорах Трампа и Зеленского в США
12:56 29.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах Трампа и Зеленского в США
Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после нового разговора президента...
В Кремле ответили на вопрос о переговорах Трампа и Зеленского в США

Песков: РФ узнает о переговорах в США после нового разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва получит информацию о результатах переговоров во Флориде Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после нового разговора президента России Владимира Путина и президента США, пока Кремль их оценить не может.
"Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать... По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию ", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры Трампа и Владимира Зеленского, которые ранее прошли во Флориде.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
