Рейтинг@Mail.ru
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/raspad-2065440754.html
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 29.12.2025
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Продолжение поддержки Украины в конфликте с Россией стало средством предотвращения распада Евросоюза, пишет Steigan. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:45:00+03:00
2025-12-29T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей рябков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a9623e79f1622e61b930b1f15d71bb4.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065432011.html
https://ria.ru/20251229/konflikt-2065398220.html
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, сергей рябков, нато, евросоюз, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Рябков, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Спасти остатки". На Западе сделали громкое заявление об Украине

Steigan: поддержка Украины стала средством предотвращения распада Евросоюза

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины в конфликте с Россией стало средством предотвращения распада Евросоюза, пишет Steigan.
"Ослабление внутреннего авторитета и рост оппозиции в ряде стран ЕС пытаются компенсировать с помощью усиления внешнего военного авторитета. Возможно, это попытка спасти остатки НАТО, которая в любом случае развалится без поддержки США, и, возможно, превратить Западный союз в военное крыло ЕС", — говорится в публикации.
Отмечается, что заявления представителей западноевропейских стран о якобы размещении сил НАТО на Украине остаются лишь проявлением высокомерия и самонадеянности. По мнению автора, таким образом представители этих стран пытаются создать иллюзию наличия силы и контроля.
"Все это — лишь для того, чтобы прикрыть тот факт, что многое разваливается", — резюмировал он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
