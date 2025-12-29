Рейтинг@Mail.ru
В Якутии упал фрагмент ракеты "Союз-2.1б" - РИА Новости, 29.12.2025
04:38 29.12.2025 (обновлено: 06:50 29.12.2025)
В Якутии упал фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Якутии упал фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Вилюйском районе Якутии упал фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б", сообщает Служба спасения Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2025
В Якутии упал фрагмент ракеты "Союз-2.1б"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Вилюйском районе Якутии упал фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б", сообщает Служба спасения Республики в Telegram-канале.
"Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками "Роскосмоса" зафиксировала падение фрагмента с Югюлятского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени", — указывается в сообщении.

Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного
Вчера, 12:08
По данным ведомства, на месте падения начались работы ученых из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые определят уровень радиационного загрязнения.
Ракета стартовала с космодрома Восточный в воскресенье. Она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат", который осуществил доставку 52 спутников.
 
