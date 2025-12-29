https://ria.ru/20251229/raketa-2065271581.html
В Якутии упал фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Вилюйском районе Якутии упал фрагмент отделяющейся части ракеты "Союз-2.1б", сообщает Служба спасения Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2025
