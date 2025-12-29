Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявление российской стороны о предстоящем пересмотре переговорной позиции означает ухудшение ситуации для Киева, РФ не раз выражала готовность к дипломатическому урегулированию, но украинские политики ведут себя непорядочно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политик, экс-депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Понятно, что, если имеете дело с людьми непорядочными, которые не выполняют взятые обязательства, то надо вспомнить библейское изречение: к нечистому не прикоснусь. Договариваться бесполезно. Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее... Для Киева ухудшится ситуация... Вы сегодня соглашайтесь, ибо завтра ситуация будет хуже", - сказал Олейник.
По мнению собеседника агентства, Россия в данном случае могла бы отреагировать зеркально.
"Россия может и зеркальные принять варианты и ударить по центрам управления в Украине, и я вам скажу, будет абсолютно права, потому что такие атаки не проходят без согласования с Западом", - считает Олейник.