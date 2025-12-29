Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявление российской стороны о предстоящем пересмотре переговорной позиции означает ухудшение ситуации для Киева, РФ не раз выражала готовность к дипломатическому урегулированию, но украинские политики ведут себя непорядочно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политик, экс-депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.