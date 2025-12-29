Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/rada-2065523785.html
Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России
Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России - РИА Новости, 29.12.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России
Заявление российской стороны о предстоящем пересмотре переговорной позиции означает ухудшение ситуации для Киева, РФ не раз выражала готовность к... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:55:00+03:00
2025-12-29T22:55:00+03:00
в мире
россия
киев
новгородская область
владимир олейник
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103622/21/1036222142_0:49:545:356_1920x0_80_0_0_91a69b948ae24b90df7daa03af9808b5.jpg
https://ria.ru/20251229/rada-2065507052.html
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065502965.html
россия
киев
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103622/21/1036222142_0:107:545:516_1920x0_80_0_0_7a57e39880e5fcb5c3f67051d4e181c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, новгородская область, владимир олейник, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Новгородская область, Владимир Олейник, Сергей Лавров, Владимир Путин
Экс-депутат Рады прокомментировал слова Лаврова о смене позиции России

Экс-депутат Рады Олейник: заявления РФ означают ухудшение ситуации для Киева

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭкс-депутат Рады Владимир Олейник
Экс-депутат Рады Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Экс-депутат Рады Владимир Олейник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявление российской стороны о предстоящем пересмотре переговорной позиции означает ухудшение ситуации для Киева, РФ не раз выражала готовность к дипломатическому урегулированию, но украинские политики ведут себя непорядочно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости политик, экс-депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом
Вчера, 20:05
"Понятно, что, если имеете дело с людьми непорядочными, которые не выполняют взятые обязательства, то надо вспомнить библейское изречение: к нечистому не прикоснусь. Договариваться бесполезно. Можно было бы провести параллель: договариваться с фашистами о перемирии. А это перемирие потом используется для других целей, для усиления мобилизации, поставки оружия и так далее... Для Киева ухудшится ситуация... Вы сегодня соглашайтесь, ибо завтра ситуация будет хуже", - сказал Олейник.
По мнению собеседника агентства, Россия в данном случае могла бы отреагировать зеркально.
"Россия может и зеркальные принять варианты и ударить по центрам управления в Украине, и я вам скажу, будет абсолютно права, потому что такие атаки не проходят без согласования с Западом", - считает Олейник.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах
Вчера, 19:42
 
В миреРоссияКиевНовгородская областьВладимир ОлейникСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала