В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя
2025-12-29T00:13:00+03:00
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В России началась короткая рабочая неделя.
Она продлится всего два дня — с 29 по 30 декабря включительно.
Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, 31 декабря будет нерабочим, а 1 января начнутся новогодние каникулы.
Прошлая короткая неделя продлилась три дня — с 5 по 7 ноября — в честь празднования Дня народного единства.