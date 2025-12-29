Рейтинг@Mail.ru
00:13 29.12.2025 (обновлено: 08:39 29.12.2025)
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя
2025
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В России началась короткая рабочая неделя.
Она продлится всего два дня — с 29 по 30 декабря включительно.
Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, 31 декабря будет нерабочим, а 1 января начнутся новогодние каникулы.
Прошлая короткая неделя продлилась три дня — с 5 по 7 ноября — в честь празднования Дня народного единства.
