МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В России началась короткая рабочая неделя.

Она продлится всего два дня — с 29 по 30 декабря включительно.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, 31 декабря будет нерабочим, а 1 января начнутся новогодние каникулы.