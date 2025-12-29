https://ria.ru/20251229/pvo-2065515928.html
ПВО сбила 49 украинских беспилотников над Брянской областью
ПВО сбила 49 украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 29.12.2025
ПВО сбила 49 украинских беспилотников над Брянской областью
Средства ПВО при отражении атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области сбили ночью 49 украинских дронов над Брянской областью, сообщило в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:41:00+03:00
2025-12-29T21:41:00+03:00
2025-12-29T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065484042.html
россия
новгородская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, Брянская область
ПВО сбила 49 украинских беспилотников над Брянской областью
Над Брянской областью сбиты 49 БПЛА, летевших в направлении резиденции Путина